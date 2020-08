Die Skate-Anlage am Vinzenzwerk soll gründlich umgestaltet und aufgepeppt werden. Die Firma Titus und der Verein „skate-aid“ starten dazu in Handorf eine „partizipative Baustelle“, bei der Jugendliche in die Gestaltung eingebunden werden.

Nun hat es einen zweiten Workshop für die Neugestaltung des Skateparks am Vinzenzwerk Handorf gegeben, bei dem es um die abschließende Abstimmung für das Layout der neuen Rampen ging. Die Rampen werden im Zuge der „partizipativen Baustelle“ Ende August in ehrenamtlicher Zusammenarbeit von münsterischen Skateboardern sowie Kindern und Jugendlichen aus dem Vinzenzwerk realisiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma Titus.

Projektleiter Julius Dittmann, Geschäftsführer der Firma Titus, und Filip Labovic vom Planungsbüro DSGN-Concepts erläuterten den Skateboardern sowie Bezirksbürgermeisterin Martina Klimek und Titus Dittmann, Initiator und Gründer des Vereins Skate-aid, die geplante Anordnung der neuen Elemente. Martina Klimek und Titus Dittmann haben die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen.

In konstruktivem Austausch wurden die letzten Anpassungen besprochen „und von allen Anwesenden abgesegnet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wie bereits geplant, werden die Baumaßnahmen in der letzten Augustwoche beginnen. Die Fertigstellung ist für Ende September 2020 angepeilt.

Im Rahmen einer Eröffnungswoche sind Workshops für Skateboard-Anfänger und ein Skateboard-Wettbewerb für Jung und Alt geplant.

Über den Fortschritt des Bauvorhabens und weitere Aktionen können sich Inter­essierte auch unter @skateparkhandorf informieren.