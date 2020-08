Ihren 100. Geburtstag hat die Handorferin Else Theves am 8. August im Kreise ihrer Familie gefeiert.

Theves, das ist ein Name, den (nicht nur) die Handorfer mit Gastlichkeit, mit dem Wersehof, verbinden. Vor zwei Jahren wurde dieser alteingesessene Dorfgasthof geschlossen.

Else Theves wurde 1920 in Warendorf als ältestes von drei Kindern geboren. Schon früh war sie auch dort im elterlichen Gastronomiebetrieb eingebunden. Nach dem Schulbesuch führte ihr Weg sie nach Süddeutschland. Doch der Krieg brachte sie wieder in die Heimat zurück. Dort lernte sie dann ihren Mann kennen und lieben. 1950 wurde geheiratet, und 1951 wurde Sohn Hans-Bernd und 1954 Sohn Hermann geboren.

Von 1950 bis 1971 betrieb sie zusammen mit ihrem Mann den Wersehof, der danach zwischenzeitlich verpachtet und 1985 von Sohn Hermann wieder weitergeführt wurde. Solange es den Wersehof noch gab, habe sie dafür gesorgt, dass es weder der Küche noch vorne im Thekenbereich an frisch gewaschenen Handtüchern gemangelt habe.

Sie erfreut sich auch heute noch bester Gesundheit, geht regelmäßig zum Senioren-Turnen und häufig noch zu Fuß bis ins Dorf. Sie ist ein großer Fan von Kreuzworträtseln. Das halte den Geist fit, sagt sie. Sie vermisst ihre Freundinnen, die in den letzten Jahren bereits verstorben sind. Und auch wenn die Familie sich liebevoll um sie kümmert, so fehlt doch dann und wann der gleichaltrige Gesprächspartner. Dafür halten sie aber die fünf Enkelkinder und drei Urenkel immer noch auf Trab.

Zum Geburtstag versammelte sie die ganze Familie um sich, und es wurde gefeiert.