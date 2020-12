Die evangelische Kirchengemeinde Handorf feiert an den Weihnachtstagen mehrere Gottesdienste. An Heiligabend um 14 Uhr und um 15 Uhr feiert sie einen Familienweihnachtsgottesdienst, um 16 Uhr und 17.30 Uhr eine Christvesper und um 23 Uhr die Christnacht. Am ersten Weihnachtstag sind um 10 Uhr und um 11.30 Uhr Abendmahlsgottesdienste. Zu allen Gottesdiensten ist wegen der Begrenzung des Platzangebots eine Anmeldung im Gemeindebüro unter 2 70 48 40 erforderlich, informiert die evangelische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung. Das Gemeindebüro ist besetzt montags jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr, dienstags von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr, heißt es abschließend.