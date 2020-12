Während des gesamten Zeitraums der Krippenausstellung, die noch bis zum 17. Januar läuft, gibt es täglich eine kleine Andacht unter dem Titel „Atempause“ in der Handorfer St.-Petronilla-Kirche. Stets um 17 Uhr sind die Besucher des Krippenweges und Menschen in der Gemeinde eingeladen, mit ihren Eindrücken und Gedanken für zehn Minuten im Kirchraum innezuhalten, Musik und Texte zu hören, still zu werden. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, so die Gemeinde. Es werde jedoch am Eingang der Kirche aus Corona-Schutzgründen eine Teilnehmerliste geführt.