Schon die städtischen Planungen, den Kirschgarten in Handorf als Teil der Veloroute nach Telgte umzuwidmen und als Fahrradstraße rot einzufärben, kam bei vielen Anwohnern dort nicht gut an. Gewünscht hatten sich viele Handorfer dort eine andere Trassenführung, die Betroffenen wurden zudem erst kurz vor dem Umbau per Postkarte informiert und mussten Sperrungen der Straße für die Arbeiten an und auf der Fahrbahn hinnehmen.

Nun ist der Kirschgarten auf vier Meter Breite rot eingefärbt und in eine Anliegerstraße umgewidmet worden. Vorfahrtsregelungen wurden zugunsten der Fahrradstraße geändert und Fahrbahnverengungen entfernt, um Radlern ein zügiges Fahren zu ermöglichen.

„Geändert hat sich allerdings nicht viel. Im Gegenteil: Es wird zu schnell gefahren, und an die Anlieger-Ordnung hält sich ohnehin niemand“, sagt Anwohner Uwe Killing.