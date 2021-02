Mit 15 Ja-Stimmen und nur einer Gegenstimme wurde jetzt die 51-jährige CDU-Bezirksvertreterin Ilona Thaleiser in der Sitzung der Bezirksvertretung Ost zur stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin gewählt. Thaleiser ist kaufmännische Angestellte in einem mittelständischen Unternehmen, seit zehn Jahren in der Ortsunion Handorf und dort Schriftführerin. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt seit 20 Jahren in Handorf. Thaleiser ist in dieser Funktion Nachfolgerin von Martina Klimek.