Daumen hoch für die Kampagne des Stadtsportbunds ( SSB ) „Ich bleibe dabei“: Martin Heep (TSV Handorf), Monika Schürmann (Förderverein Bürgerbad) und Matthias Bormann (TC Handorf) unterstützen die Aktion und hoffen, dass viele ihrer Mitglieder trotz der aktuellen Einschränkungen ihren Clubstreu durch den Lockdown folgen.

Dabei dürfen sich die Sportler schon in naher Zukunft auf viel Neues freuen, heißt es in der Mitteilung des Stadtsportbunds. Das Bürgerbad wird in Betrieb gehen, der Neubau des TSV wächst planmäßig, und beim TC Handorf könne nach einem Lockdown-Ende auf den vier Winterplätzen sofort wieder Tennis gespielt werden.