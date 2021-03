Der frühe Vogel fängt auch beim Spargelanbau den Wurm: Damit möglichst schon in gut zwei Wochen rechtzeitig zu Ostern die ersten Stangen aus heimischem Anbau verkauft werden können, rüstet Landwirt Burkhard Lütke Laxen aus Gelmer auf. Er setzt erstmals auf große Sonnentunnel, die für zusätzliche Wärme sorgen und den Spargel so früher wachsen lassen. Mindestens zwölf Grad Celsius sind notwendig, damit das beliebte Gemüse in den aufgeschichteten Erdwällen spürbar wachsen kann. Diese Temperaturen sind zu dieser wechselhaften Jahreszeit nur mit einer lichtdichten Plastikfolie über den kleinen Hügeln kaum zu erreichen.