Das Fundament für die neue Wersebrücke der B 51 in Handorf an der Warendorfer Straße nimmt Formen an. Aktuell werden Löcher in den Untergrund gebohrt, die dann mit Stahlbewehrung und Beton gefüllt werden. Anschließend entsteht das neue Bauwerk aus Stahlbeton an der Baustelle. Bis Mitte des Jahres soll alles fertig sein, im letzten Schritt wird die jetzt genutzte Behelfsbrücke aus Stahlelementen wieder entfernt.