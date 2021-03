Der Truppenübungsplatz in Handorf-Ost an der Lützowstraße ist nicht nur für Handorfer ein beliebtes Areal für Spaziergänger, Radler und besonders Hundebesitzer, die mit ihren Vierbeinern raus ins Grüne wollen. Konflikte sind programmiert, weil sich viele nicht an die Sperrzeiten halten, frei laufende Hunde das Wild aufscheuchen und viele Passanten glauben, die Bundeswehr übe dort gar nicht mehr. „Weit gefehlt“, sagt Oberstabsfeldwebel Maik Kühs vom Büro des Bundeswehr-Standortältesten in Münster. Zwar seien in der Handorfer Kaserne, wo früher einmal Truppen fast in Bataillonsstärke ausgebildet wurden, viele Einheiten wie die Heeresunteroffiziersschule nicht mehr stationiert.