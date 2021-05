Am Wochenende haben in Coerde aufgrund der dort aufgetretenen hohen Corona-Infektionszahlen Sonder-Impfungen stattgefunden, weitere solcher Aktionen sollen in anderen Stadtteilen folgen. Blickt man alleine auf die Sieben-Tage-Inzidenz, dann hätte die Sonder-Impfung vielmehr im Stadtteil Gelmer-Dyckburg stattfinden sollen. Dort lag die Inzidenz Anfang Mai bei 265 – der höchste Wert aller Stadtteile in der Woche.