Kleine Meerjungfrauen, bunte Vögel und coole Breakdancer wirbelten am Sonntag beim Tanzspektakel des TuS Hiltrup durch die Stadthalle. Das Tanzspektakel der TuS-Tanzsparte sorgt jedes Jahr vor Weihnachten für eine tolle Stimmung in der vollen Stadthalle.

Die über 200 Tänzerinnen und Tänzer der Sparte geben in Kategorien wie Hip Hop, Jazz Dance oder Kreativem Tanz ihr Bestes und beeindruckten dabei ihre stolzen Eltern und Großeltern. „Der große Andrang zeigt, dass wir als Sparte gute Arbeit leisten und viele Leute in Hiltrup zum Tanzen bewegen“, sagte die Spartenleiterin Verena Kästingschäfer.

Moderiert wurde der Nachmittag, bei dem die 21 Tanzgruppen des TuS in 18 Choreographien ihr Können zeigen durften, von Ralf Brameier, dem sportlichen Leiter der TuS-Tischtennisabteilung. Die Tanzsparte stellte ihre Vielfalt eindrucksvoll unter Beweis, denn von den Kindergartenkindern bis zu den Erwachsenen, die beispielsweise beim Stepptanz auftraten, waren sämtliche Altersgruppen vertreten.

Dieses breite Spektrum an Tanzgruppen lobte auch Bezirksbürgermeister Joachim Schmidt: „Wir können stolz sein auf die Tanzsparte und den gesamten TuS Hiltrup, der mit über 4500 Mitglieder der größte Sportverein in ganz Münster ist.“

Wer sich die tänzerischen Darbietungen seiner Kinder oder Enkel noch einmal anschauen will, sollte in den nächsten Wochen auf Neuigkeiten aus der Tanzsparte achten. Denn die Aufnahmen von der Veranstaltung wird der TuS in diesem Jahr auf einer DVD sammeln, die dann auch käuflich zu erwerben sein wird.