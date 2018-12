Vormarsch der Discounter

Mit Kik kommt der nächste Discounter in das Zentrum von Hiltrup. „Die Marktallee in Münster ist für uns ein sehr attraktiver Standort, weil wir dort als textiler Discounter eine Angebotslücke füllen können“, erklärt eine Unternehmenssprecherin gegenüber unserer Zeitung.

Zwei Jahre lang stand das Ladenlokal des ehemaligen Wiewel-Marktes leer. Der Wiewel-Markt hatte nach dem Umzug an den Bahnhof das Objekt an der Marktallee 73 b aufgegeben. Dass es nicht einfach ist, für große Verkaufsflächen neue Mieter zu finden, wurde in den vergangenen Monaten spürbar. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob das Gebäude bereits älter ist oder soeben neu errichtet wurde.

Kik hingegen zeigt sich gewillt, die Chance an der Marktallee zu nutzen. In einer überdurchschnittlich großen Filiale – auf einer sogenannten Großfläche – will der Textil-Discounter den Kunden „ein erweitertes Sortiment anbieten“. Zudem plant Kik ein längeres Engagement an der Marktallee. Die Unternehmenssprecherin verrät, dass man sich „langfristig an diesen Standort gebunden“ habe. Die bereits seit Jahren bestehende Filiale am Einkaufszentrum in Hiltrup-West an der Meesenstiege bleibe zudem bestehen.

„Wir sind natürlich froh über jeden Leerstand, den wir nicht haben“, erklärt Oliver Ahlers, Sprecher des Wirtschaftsverbundes, auf Anfrage unserer Zeitung. Aus Sicht der Gewerbetreibenden sei es wichtig, dass es an Hiltrups zentraler Einkaufsmeile eine gesunde Mischung gebe. Es müssten unterschiedliche Kundenkreise bedient werden. „Eine VIP-Meile mit mehreren hochwertigen Modeboutiquen würde sich vermutlich auch nicht auf Dauer halten können“, erklärt Ahlers und sagt: „Die Mischung macht‘s. Am Ende muss sie gesund sein.“

Gerne rühmt sich die Marktallee, dass sie über eine stattliche Anzahl inhabergeführter Geschäfte verfüge. Zugleich hat ein Discounter-Sextett aus Tedi, Kodi, NKD, Takko, Action und Kik jetzt an der Marktallee und am Bahnhof Fuß gefasst. „Ob man es will oder nicht – etwas anderes ist gegenwärtig nicht zu erwarten“, sagt ein Immobilienexperte über das 835 Quadratmeter große Ladenlokal, das von Kik bezogen wird.

In Münsters Innenstand sei es übrigens nicht sonderlich anders, wie der Internetriese Zalando mit der Ansiedlung eines Outlets in der Nachbarschaft der Arkaden zeige.