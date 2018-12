Freier Blick auf ein Juwel

Wer weiß, wo sich dieses Haus in Hiltrup befindet? Einer der wenigen alteingesessenen Hiltruper, die es heute noch gibt, schließt jede Wette ab, dass das nur wenige wissen. Nun ja, bis vor wenigen Tagen musste man tatsächlich ein guter Kenner des Ortes oder ein sehr genauer Beobachter sein, um die Antwort zu kennen. Erst nach dem Abriss eines Wohnhauses ist dieses historische Gebäude mit markantem Fachwerk wieder frei einsehbar. Ein kleiner Tipp: Der Suchradius kann auf 200 Meter um die St.-Clemens-Kirche eingegrenzt werden.

Birgit Tillmann sitzt in ihrer Küche und beugt sich über schriftliche Unterlagen zu ihrem Haus. Mit der ersten Überraschung wartet sie gleich zu Beginn auf. Ursprünglich war es gar kein Wohngebäude.

Etwa „im Jahr 1904“ hatte ihr Urgroßvater Theodor Marx auf dem Grundstück „Am Klosterwald 6“ eine Werkstatt errichtet. Von Beruf war er Zimmermann. In Hiltrup hatte er seine Frau gefunden, eine geborene Hackenesch. Wenige Jahre später war er beim Bau der neuen St.-Clemens-Kirche für die Errichtung des Dachstuhls zuständig.

Noch bis zu Beginn der 1980er Jahren gab es auf dem Grundstück nur die einstige Werkstatt des Urgroßvaters, die längst ein Wohngebäude geworden ist. Umgeben war es von einem riesigen „Traumgarten für uns Kinder“, erzählt Birgit Tillmann aus eigener Erfahrung. Unter einem herrlichen Apfelbaum befand sich ein Gartentisch, der sommertags zumeist der Treffpunkt der Familie war.

Und dann gab es da noch eine Garage. Die ist schon deshalb besonders erwähnenswert, weil sie wie eine Miniaturausgabe des Fachwerkhauses aussah, in dem sie heute mit ihrer Familie wohnt. Auch diese Garage verschwand, als 1983 in dritter Reihe zur Straße „Am Klosterwald“ ein neues Wohnhaus errichtet wurde.

2010 wurde der vordere Garten des schmalen, aber sehr tief geschnittenen Grundstücks bebaut wurde. Seitdem ist das kleine Schmuckstück mit roter Klinkersteinfassade im Erdgeschoss, einem Fachwerk im Obergeschoss und dem Mansarddach zum Leidwesen vieler Hiltruper kaum noch sichtbar gewesen.

Über die Jahre wurde mit großem Aufwand alles dafür getan, dass es gut bewohnbar ist bleibt. 1952 erfolgte eine Anbau in südlicher Richtung. 2006 stand eine Kernsanierung an. „Damals konnten wir vom Keller in den Himmel gucken“, erzählt Birgit Tillmann. Der alte Kamin musste nämlich verschwinden. Auch die Balken des Vollfachwerks, das an der Fassade im ersten Obergeschoss das Haus schmückt, sind dabei gründlich aufgearbeitet.

Seit 1929, als es zum Wohnhaus umgewandelt wurde, wird das Gebäude in vierter Generation von ihrer Familie bewohnt, erzählt Birgit Tillmann und fügt selbst hinzu: „Das ist doch schon außergewöhnlich.“ Oftmals war es sogar ein Mehrgenerationenhaus, was auch kein Problem war: Durch das Mansarddach hatte das Gebäude ein zusätzliches Wohngeschoss im Dach gewonnen.