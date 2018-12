„Hiltrup ist Heimat für mich“

Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und des Friedens. Beides finden Mohammad Tamim Salehi (34) und Shamszeddin Mohammadi (29) nach ihrer Flucht aus Afghanistan jetzt in Hiltrup. Beide haben sich mit Magdalene Faber angefreundet, die sich im Flüchtlingsnetzwerk Hiltrup engagiert. Im Interview mit WN-Mitarbeiter Peter Sauer erzählen sie von ihren Ängsten und Wünschen und natürlich von Weihnachten.

Welches Kindheitserlebnis hat sie geprägt?

Salehi: Es gab immer Krieg. Anschläge gehörten in meiner Heimat zum Normalfall und nicht, wie in Deutschland, zur Ausnahme. Wir sind vor dem Krieg in Afghanistan zunächst in den Iran geflüchtet.

Mohammadi: Als Kinder mussten wir ab dem achten Lebensjahr auch immer halbtags arbeiten. Ich habe genäht und gebügelt und mich auf Kartons gestellt, um besser am Tisch arbeiten zu können. Im Iran war ich in der Schule das einzige afghanische Kind in einer Klasse. Das war sehr schwierig.

Warum mussten sie öfters den Ort wechseln?

Salehi: Mein Vater hatte in unterschiedlichen Städten im Iran seine Arbeit, also zogen wir mit. Als die Taliban weg waren, kehrten wir wieder nach Afghanistan zurück. Wir dachten, es sei wieder alles sicher, doch es kam anders, und wir reisten wieder zurück in den Iran. Ich habe durch das viele Umziehen ständig meine Freunde verloren.

Warum sind sie geflohen?

Salehi: Überall gab es Anschläge. Wir hatten dauerhaft Angst, fühlten uns nicht mehr sicher. Wir trauten nicht mehr der Polizei und nicht mehr der Regierung. Wir haben in Afghanistan nur mit viel Glück überlebt. Uns hätten jederzeit etwas passieren können.

Was war ihr erster Gedanke, als sie in Deutschland ankamen?

Salehi: Mein Vater hat gut mit deutschen Soldaten in Afghanistan zusammengearbeitet. Ich bin in Passau angekommen und wusste nicht genau, ob ich noch in Österreich bin. Der Akku meines Handys war leer. Ich versuchte noch bei Google Maps zu gucken, wo wir sind. Im Grenzgebiet auf deutscher Seite. Dann ging das Handy aus, aber ich war froh, in Deutschland zu sein, und ich hatte Ruhe und Sicherheit.

Mohammadi: Es war ein schönes Gefühl endlich in Deutschland zu sein. Ich wollte eigentlich nach Bremen, weil da Freunde von mir leben.

Wie fühlen sie sich jetzt in Hiltrup?

Salehi: Hiltrup ist Heimat für mich. Hier kann man gut wohnen, hier ist es ruhig und sicher.

Sie beide kommen aus Afghanistan. Wo haben sie sich eigentlich kennengelernt?

Mohammadi: Auf einen Flohmarkt in Berg Fidel. Über die persische Sprache. Es klang wie zu Hause. Wir haben uns sofort zehn Minuten unterhalten.

Wie feiern sie Weihnachten?

Salehi: Wir wissen, dass Weihnachten für die Deutschen ein wichtiges Fest ist, und respektieren diese Religion. Jesus wurde geboren und auch wir Muslime glauben an Jesus. Wir schmücken auch den Tannenbaumin unserer Wohnung..

Was wünschen sie sich zum neuen Jahr?

Mohammadi: Dass unsere Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, die wir beide machen, weiterhin gut verläuft.

Frau Faber, warum engagieren sie sich für Flüchtlinge?

Faber: Zunächst finde ich den Namen Flüchtlinge oder Geflüchtete nicht gut, es sind einfach Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Ich bin in dieses Ehrenamt, ihnen zu helfen, einfach reingerutscht. Aber ich möchte die vergangenen drei Jahre nicht missen. Ich selbst habe einen Pflegesohn aus Afghanistan bei mir aufgenommen. Acht Geflüchtete arbeiten auch ehrenamtlich bei mir in der Stadtteilbücherei St. Clemens mit.

Was wünschen Sie sich zum neuen Jahr?

Faber: Ich wünsche mir, dass wir Deutschen noch besser mit geflüchten Menschen zusammenleben können, dass es mehr Wohnungen und Arbeit für Geflüchtete gibt und dass wir später alle sagen werden, es war gut, dass wir 2015 in Deutschland die Grenze aufgemacht haben.