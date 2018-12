„Chillen“ auf dem dünnen Drahtseil

Was man auch als Amateur an Eleganz und Witz auf die Beine stellen kann, zeigen die Alfredos in der Oriental-Show mit Fakir und Feuerschluckern, mit den jonglierenden Äffchen sowie den Mini-Clowns und dem neuartigen „Air Track“. So zeigt sich auch ein Ehepaar aus Hiltrup sehr beeindruckt, deren Tochter vor dreißig Jahren mitmachte, unter anderem auf dem Einrad. Ihr Enkel Ryan futtert in der Pause zufrieden an seiner Zuckerwatte, aber nun möchte der Dreijährige lieber heim.

Diesmal durften auch „Tiere“ etwas prominenter ran: Ein Kamel bereichert die Oriental-Show, die Alfredos haben einen Tyrannosaurus Rex dressiert, ein aufgeblasener Elefant zeigt sich gelehrig und stellt erstaunliche Hüpf-Fähigkeiten unter Beweis. Dabei fragt man sich schon, ob er durch den Ring springen wird, obwohl der viel zu klein ist – aber dann lässt man ihn eben mit dem Rüssel rotieren. Dahinter steckten Poroto und Nicole aus Mexiko.

Zu den Profis gehörten auch Coliseuo aus der Ukraine, das Duo Anastasia & Yulia Istomina aus Moskau und Max & Andrey aus der Ukraine, und das ukrainische Duo Kuskov mit dem tollen „Ikarus-Akt“ mit seinen rotierenden Flügen.

Auch für mehr als gelegentliche Circus-Besucher ist wohl überraschend, was die Akrobaten sich an Neuem einfallen lassen. Das gilt zum Beispiel für die zwei Einrad-Fahrer, die auch zu zweit mit einem Rad auskommen.

Der Clown und seine Partnerin beeindrucken ganz nebenbei mit musikalischen Fähigkeiten an Trompete und Klarinette. Auf einem dünnen Drahtseil kann man auch „chillen“, jedenfalls lässt es Jule Schuster so aussehen, wenn sie auf dem Schlappseil liegt, sich um das Seil dreht und einen Spagat hinlegt.

Der Kinder- und Jugendcircus Alfredo macht auch aus der Pausenansage noch eine unterhaltsame Nummer und die Techniker eröffnen nach der Pause mit einer Laser-Show. In der ausverkauften Sporthalle der Marienschule gab es für die große Leistung starken Applaus.