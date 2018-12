Noch einmal eine Wunschmaschine

Das Sams, jenes einzigartige Wesen in den wunderbaren Kinderbüchern von Paul Maar, ist nicht nur rotzfrech, wie ihm oftmals nachgesagt wird. Es kann auch Wünsche erfüllen. Wer ein Sams zu Hause hat, dessen Gesicht mit blauen Punkten übersät ist, darf sich etwas wünschen, und dieser Wunsch wird Wirklichkeit.

Spontan mussten die Jungen und Mädchen der Klasse 6c des KvG-Gymnasiums an dieses Sams denken, als ihnen Kunsterzieher Michael Rickert vor wenigen Wochen die Aufgabe stellte, im Kunstunterricht eine Wunschmaschine zu bauen.

„Eine Wunschmaschine, was ist das denn?“, mag der eine oder andere jetzt denken. Wo gibt es denn so etwas? Die Liebhaber des Sams würden auf das Buch „Das Sams und die Wunschmaschine“ hinweisen, das im Jahr 2016 erschienen ist. Der Kunsterzieher Rickert würde vermutlich mit einem leisen Lächeln darauf verweisen, dass vor rund 25 Jahren in seinem Kunstkurs schon einmal Wunschmaschinen gebaut wurden. Die Idee ist also älter als das berühmte Buch.

Diese ersten Wunschmaschinen wurden sogar an das Europäische Patentamt in München geschickt. Der damalige Präsident dieser Behörde antwortete den jungen Erfindern sogar und stellte eine Urkunde aus: „Damit Ihr seht, wie sehr wir von Euren Arbeiten angetan sind, haben wir Euch eine Ehrenurkunde für die Erfindung von Wunschmaschinen ausstellen lassen.“ Was für eine Ehre.

Weil das alles so schön und so einmalig war, erfüllte sich Michael Rickert für seinen letzten Kunstkurs, den er als Lehrer unterrichtet, einen besonderen Wunsch. Als Lehrer geht das sogar vergleichsweise einfach. Das ist einer der Vorteile dieses Berufes. Er wiederholte die Aufgabe, die er vor 25 Jahren seiner damaligen Klasse gestellt hatte. Seine Schüler sollten erneut eine Wunschmaschine bauen. Einmal noch.

Eine moderne Wunschmaschine ist doch vergleichbar mit einem Smart-Telefon. Jeder besitzt eines, und vor 25 Jahren konnte man davon nur träumen. Nur so einfach durften die Schüler es sich nicht machen. Ihre Wunschmaschinen mussten mit einem Trichter und einem Reglerknopf ausgestattet sein.

Ansonsten aber waren der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Die Schüler nutzen die Chance, kreativ tätig zu sein und verbauten Kabel, Drähte, Streichholzschachteln, blickende Würfel, Fruchtzwerge-Becher, alte Radios, Lichterketten und noch vieles mehr. Jede Wunschmaschine ist ein Einzelstück. Keine gleicht der anderen.

Eine große Gemeinsamkeit allerdings haben die Wunschmaschinen. „Sie erfüllen keine materiellen Wünsche“, erklärt ein Schüler. Mit ihnen lässt sich alles wünschen. Aber nichts, was sich kaufen lässt. „Gesundheit für die Oma.“ Und: „Dass es uns allen gut geht.“

Wenn man fest genug daran glaubt, wären gerade jetzt zum Jahreswechsel die Wunschmaschinen pausenlos im Einsatz. Schließlich ist es guter Brauch, anderen Menschen nur das Beste zum neuen Jahr zu wünschen.

Es geht um Wunder, Liebe und Glück, um große Träume und kleine Wünsche. Gesundheit und Hoffnung, viel Spaß und gute Laune sind auch dabei. Kreativität sollte aus Sicht künstlerisch tätiger Menschen nicht fehlen. Wo kämen sonst all‘ die schönen Ideen her?

In diesem Sinne: Die Redaktion wünscht allen Lesern ein gutes Jahr 2019!