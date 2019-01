Über ein neues Dreirad-Tandem freut sich das Altenhilfe-Zentrum St. Clemens. Die Altenhilfeeinrichtung hat gemeinsam mit Altenheim Haus Maria Rast in Telgte eine Ausschreibung des Stiftungsfonds „Hilfe bei Altersdemenz“ der Caritas Gemeinschafts-Stiftung gewonnen.

Das Stifter-Ehepaar hat jetzt die Schlüssel für die Spezialdreiräder im Wert von je 8500 Euro im Caritasverband für die Diözese Münster übergeben. „Ich wünsche mir, dass die Räder reichlich genutzt, aber auch gepflegt werden“, sagte Stifter Hans-Bernd Wolberg und wünschte: „Allzeit gute Fahrt.“

Bestens ausgestattet mit Helm und Warnweste kamen Ilona Peschers, Leiterin des Sozialen Dienstes im Altenhilfe-Zentrum St. Clemens, und eine Bewohnerin zur Übergabe. Sie ließen es sich nicht nehmen, die erste gemeinsame Fahrt direkt nach der Übergabe zu machen. Warm eingepackt mit Schal und Handschuhen fuhren die beiden Frauen das neue Gefährt die sieben Kilometer bis nach Hiltrup.

Dort soll es künftig von den Bewohnern des Marienheims, des Tageshauses am Kortumweg sowie des Meyer-Suhrheinrich-Hauses und des Betreuungsangebots Marie Mobil „für kleine Touren in die nähere Umgebung und Ausflüge in die Marktallee genutzt werden“, berichtet Ilona Peschers.

Der Stiftungsfonds „Hilfe bei Altersdemenz“ wurde im Jahr 2009 unter dem Dach der Caritas Gemeinschafts-Stiftung für das Bistum Münster gegründet. Mit dessen Erträgen und Spenden werden demenziell erkrankte Menschen und deren Angehörige unterstützt. Neben einer direkten Förderung werden auch neue Konzepte zur Betreuung demenziell Erkrankter und deren Angehöriger sowie Fortbildungsmaßnahmen mit Mitteln des Stiftungsfonds gefördert.