Politik befürchtet einen Planungsfehler

Die Pläne für ein neues Wohngebiet auf der Fläche der ehemaligen Gärtnerei „Eschweiler“ an der Westfalenstraße liegen seit dieser Woche öffentlich aus.

Jetzt können sich alle Bürger ein Bild von dem künftigen Baugebiet für 180 Wohneinheiten davon machen. Die Bezirksvertretung hatte zuletzt einige kritische Anmerkungen geäußert.

„Wo bleibt der Radfahrer?“, wollte etwa Ulrich Eckervogt ( FDP) wissen. Konkret ging es ihm darum, ob es einen Radweg geben werde, auf dem Kunden des Lidl-Marktes das Geschäftslokal erreichen können. Er plädierte daher für eine getrennte Zu- und Abfahrt, um die Verkehrssituation von Vornherein zu entzerren.

An anderer Stelle im Stadtteil haben die Hiltruper ihre Erfahrungen machen können. So ist die Zufahrt zum E-Center an der Meesenstiege bereits wiederholt kritisiert worden. Die Situation sei speziell für Radfahrer unzureichend. Es komme häufig zu Rückstau-Situationen auf der Helene-Weigel-Straße, die von der Meesen­stiege zum E-Center und in das Wohngebiet abzweigt. Möglicherweise könnte eine Einbahnstraßen-Regelung bei der Parkplatzzufahrt zur Entzerrung beitragen.

Auch bei der Ausfahrt auf die Meesenstiege geht nicht alles problemlos zu. Wenn zwei Autos auf der Helene-Weigel-Straße vor der Ampel zur Meesenstiege warten, müssen die Radfahrer oftmals hinter den Autos warten. Wer auf den Radweg ausweichen will, der irgendwo vor dem Café Schrunz beginnt, muss sein Rad über das Hochbord wuchten und einige Meter über den Gehweg schieben. Daraufhin wurde Kritik in der Bürgerschaft laut, wie unsere Zeitung berichtete (7.4.18): „Ein klarer Planungsfehler.“

Diese Situation wollte FDP-Politiker Ulrich Eckervogt bei der Planung des Eschweiler-Areals vermeiden. Damit komme er zu spät, wurde ihm von einem Vertreter der Verwaltung beschieden. Der verkehrstechnische Planung sei längst beschlossen worden. Dass der Radfahrer auf der Fahrbahn fahre, sei „ein total übliches und sicheres Verfahren“.

Gleichwohl soll die Verkehrserschließung nochmals Thema in der kommenden Sitzung der Bezirksvertretung sein. Auch an einen Ortstermin mit Dr. Christian Jäger, dem Geschäftsführer der Wohn- und Stadtbau, wird bereits in den Kreisen von CDU und FDP nachgedacht. Die Wohn- und Stadtbau entwickelt und vermarktet das Eschweiler-Areal. Geplant ist der Bau von 180 Wohneinheiten und einer Kindertagesstätte. Zudem soll der Lidl-Markt verlegt und vergrößert werden.