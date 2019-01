„Hiltrup muss man als Ganzes betrachten“

Schön anzusehen sind Leerstände niemals. Wenn sie sich nicht vermeiden lassen, sollte man sie möglichst attraktiv bespielen. Im Schuhhaus Berger an der Marktallee läuft seit derzeit der Film „Münster Above“, jener vielbeachtete Film, der die Stadt aus der Vogelperspektive zeigt. Die Idee dazu hatte der neue Stadtteilmanager Linus Weistropp.

Seit Jahresbeginn ist er hauptamtlich tätig für Hiltrup. Ehrenamtlich zeigt er sich bereits seit August 2016 sehr engagiert. Die Aktion „48165“ rief er ins Leben, um ein gemeinsames Dach für Hiltruper Aktivitäten zu schaffen. „Hiltrup sehe ich weiterhin als meinen Arbeitgeber“, sagt Weistropp auf die Frage, ob sich für ihn groß etwas geändert habe. Es ist das erste Mal, dass es einen Stadtteilmanager für Hiltrup gibt.

Seine Stelle (mit halber Stundenzahl) ist etwas Besonderes. Für drei Jahre lang werden 50 Prozent der Kosten von der Stadt Münster getragen. Den restlichen Anteil schultern die Stadtteiloffensive sowie der Wirtschaftsverbund. Auch deshalb ist diese Stelle nicht zu vergleichen mit den hauptamtlichen Kräften, die künftig in Hiltrup-Ost oder Amelsbüren tätig sein werden. Jene sollen sich nämlich um Stadtentwicklung in Stadtteilen kümmern, die in Zukunft kräftig wachsen werden.

„Hiltrup muss als Ganzes betrachtet werden“, sagt Linus Weistropp gerne. Auch deshalb werde er jetzt viele Gespräche führen. Mit der Politik, den Kirchen, die er stärker ins Boot holen möchte, und den Vereinen. Mit der Quartiersentwicklung in Hiltrup-Ost nahm er Kontakt auf. Dabei erklärt er, dass in der Vergangenheit das Neubaugebiet westlich der Meesenstiege sowie das Einkaufszentrum viel zu wenig in den Blick genommen wurden.

Vernetzen lautet eines der zentralen Stichworte. Wenn alle etwas enger zusammenrücken wie zuletzt der Wirtschaftsverbund und die Stadtteiloffensive, dann ist nach seiner Überzeugung „sehr viel möglich“. Eine enge Kooperation erfolge bereits mit der Bezirksverwaltung. „Wir wollen noch viel mehr Akteure mit ins Boot nehmen“.

Beim Aufhängen der Weihnachtssterne gelang es, auffällig viele junge Helfer zu gewinnen. Zum St.-Martins-Umzug für Kinder im Grundschulalter kamen 2000 Menschen. „Wir werden hier einiges verbessern müssen“, sagt Weistropp selbstkritisch zu dem unerwarteten Massenansturm. Als Nächstes lenkt er Blick auf die nächste ältere Altersgruppe, die Jugendlichen im Stadtteil: „Wir müssen die Lücke bei den weiterführenden Schulen schließen“.

Weitere Aktionen, um Hiltrup über die Grenzen der näheren Umgebung bekannt und attraktiv zu machen, will der neue Stadtteilmanager ins Leben rufen. Im vergangenen Jahr schaffte man es, mit dem Weltrekordversuch zum Stadtgespräch in Münster zu werden. Dass es am Ende mit der längsten Fahrradkette der Welt nicht klappte, steht auf einem anderen Blatt. Die Aktion war Werbung pur für das Frühlingsfest. Hiltrup ist eine Reise oder einen Abstecher wert - das ist die Botschaft attraktiver Feste.

Hiltrup will sich als Stadtteil präsentieren, der einiges zu bieten hat. „Dieses Image ist auch für die hier ansässigen Firmen wichtig, wenn es darum geht, qualifizierte Mitarbeiter zu finden“, ist Weistropp überzeugt.

Eine weitere Chance, den Stadtteil in den Fokus zu rücken, ist nach seiner Auffassung die Aktion „Münster handelt fair“. Ein Ratsbeschluss liegt vor. „Hiltrup kann dabei die Vorreiterrolle übernehmen“, sieht Weistropp Chancen. Zu einer Auftaktveranstaltung heute um 18 Uhr wurden Vereine und Institutionen eingeladen. Jeder ist willkommen, der sich dafür interessiert.