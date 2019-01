Demolierte Briefkästen, zerstörte Glastüren, gestohlene Fahrräder, Brandflecken an den Tapeten sowie zahlreiche Polizeieinsätze. Was einige Mieter aus dem Wohnpark Hiltrup unabhängig voneinander berichten, ist alarmierend.

„Da werden Haustüren mit Beilen und Äxten bearbeitet und regelrecht halbiert“, berichten Bewohner besorgt. Ein anderer Mieter bestätigt diesen Vorfall auf Nachfrage. Er soll sich vor wenigen Wochen abgespielt haben. Die Tür ist bis heute nicht repariert, angeblich ist die betroffene Mieterin spurlos „untergetaucht“.

Erstmals spricht auch die LEG Klartext und kündigt überraschend einen Kurswechsel bei der Betreuung der Immobilie an: „Besonders der Vandalismus hat zugenommen. Sehr häufig werden unsere Lampen und Lichtschalter auf den Fluren und in den Treppenhäusern zerstört“, teilt das Unternehmen mit. Vor mehr als einem Jahr hatte die LEG angekündigt, dass zukünftig ein Wach- und Schließdienst im Gebäude patrouillieren soll. Jetzt wird nachgelegt: „Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Wohnumfeld der Mieter dort sicherer und angenehmer zu gestalten.“

Eine aufgebrochene Tür. Foto: mlü¼

Viele Mieter fordern bereits seit Jahren, dass ein fester Hausmeister rund um die Uhr vor Ort ansprechbar sein müsste – denn seitdem die festen Sprechstunden durch die LEG im Oktober 2016 durch einen Telefonservice ersetzt wurde, hätten sich die Wohnzustände verschlechtert. Nun wird das Personal tatsächlich aufgestockt. Der LEG-Hauswart, der derzeit nur einmal in der Woche vor Ort ist, soll künftig von einem weiteren Kollegen unterstützt werden. Er soll demnächst jeden Nachmittag im Objekt und in der Außenanlage Präsenzdurchgänge und Ortstermine wahrnehmen und aktuelle Vorkommnisse und Schäden sofort melden.

Außerdem kündigt die LEG an, dass vandalismussichere Beleuchtungen mit Bewegungsmelder für den Innenbereich eingebaut werden sollen. „Zurzeit holen wir hierzu verschiedene Angebote ein“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Der Einbau ist für dieses Frühjahr geplant.

Die LEG appelliert an ihre Mieter, im Falle des Falles immer die Polizei zu rufen. „Wir haben einen direkten Draht zum Hiltruper Bezirkspolizisten mit gegenseitigen Updates bei aktuellen Vorkommnissen.“

Der Gemeinschafts-Fitnessraum musste wegen zerstörter und gestohlener Geräte schließen. „Aufgrund unserer digitalen Schließanlage haben nur die Mieter selbst Zugang zu ihrer Anlage und zu ihren Wohnungen. Auch für die Fahrradkeller und den Fitnessraum haben nur sie über ihren digitalen Schlüssel Zugang“, erklärt das Unternehmen. Ein größeres Problem gibt es allerdings mit der zentralen Eingangstür des Missionshauses: „Die schließt bereits seit Wochen nicht richtig, jeder kann hier unbehelligt ein- und ausgehen“, berichten Mieter.

Die Geschichte des alten Missionshauses

Das alte Missionshaus an der Westfalenstraße war früher ein Studentenwohnheim und wird heute von der LEG-Immobilien-Gruppe als Wohnpark verwaltet. Das Wohnungsangebot reicht vom Ein-Zimmer-Apartment bis zur Zwei-Zimmer-Wohnung. Zurzeit sind alle 169 Einheiten vermietet. Für den Stadtteil hat das Gebäude eine historische Bedeutung: Es wurde 1897 von den Hiltruper Missionare errichtet und feierlich eingeweiht.

Acht Patres, 14 Brüder und 22 Studenten zogen in das damals neue Haus. In den 1970er Jahren wurde das alte Missionshaus verkauft, 1975 wurde das neue Paterkloster Am Klosterwald, erneut in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kardinal-von-Galen-Gymnasium, eingeweiht.