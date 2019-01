Nach mehr als 30jähriger Tätigkeit im Unternehmensbereich Coatings von BASF geht Dr. Renate Bork-Brücken zum 31. Januar in den Ruhestand. Ihr folgt Wolfram Schier nach. Schier studierte Betriebswirtschaft an der Universität Paderborn und ist seit 2000 bei BASF tätig. Nach unterschiedlichen Positionen bei BASF in Ludwigshafen und im Unternehmensbereich Coatings von BASF leitet er seit Juli 2018 die Personalabteilung von BASF Coatings in Münster. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat Schier am 1. Januar zusätzlich die Aufgaben von Bork-Brücken als Werkleiter von BASF in Münster sowie die Verantwortung für die Coatings-Standorte in Würzburg und Oldenburg übernommen. Bork-Brücken war 2013 nach einer Station als Personalleiterin des Shared Service Center von BASF in Berlin nach Münster zurückgekehrt. Als Werkleiterin hatte sie die Verantwortung für den Hauptsitz des Unternehmensbereichs Coatings und gleichzeitig einen der größten deutschen Standorte von BASF inne.