Regen und Wind haben die Bedingungen 38. Boßelwettkampfes der ehemaligen Handballer der DJK Eintracht Hiltrup bestimmt. Elf Mitglieder waren der Einladung des Vorsitzenden Klaus Schulte zum traditionellen ostfriesischen Sportevent rund um die Pockholzkugel in die Venne gefolgt

Beim Start in den Wettkampf in Richtung Ottmarsbocholt – traditionell mit dem Ruf „Fleu Herut“ – war allen Teilnehmern klar, dass viel Konzentration gefordert war, um einen Kugelverlust in den regengefüllten Bächen zu vermeiden.

Im ersten Teilabschnitt der Tour setze sich das Team Grün ungefährdet mit 8:1 durch. Auf dem Bauernhof Brüggemann, dem Wendepunkt der Tour, wartete ein echt bayerisches Frühstück mit Weißwurst und Weizenbier. In lockerer Runde wurden die Strategien für den weiteren Wettkampf festgelegt.

Auf dem zweiten Streckenabschnitt wurden die Sportler in einer Schutzhütte von ihrem langjährigen Ein-Mann-Fanclub überrascht, der sein Team mit einer humorvollen literarischen Auszeit unterhielt, heißt es in einem Bericht zu dem Wettkampf.

Der Wettkampf endete letztlich mit 9:2 für das Team grün. Ein weiteres Ziel wurde erreicht: Es gab keinen Kugelverlust zu beklagen. Beim Grünkohl-Essen in Davensberg klang der Vergleichskampf gemütlich aus. Wolfgang Ring aus Pfronten in Bayern wurde zum Boßler des Tages gekürt, Gregor Wilmsen zum Kegler des Tages. Die Fahrkarte des Tages ging an Jürgen Lewitz, heißt es weiter.

Bei den Wahlen gab es ein einstimmiges Votum für das „bewährte Team“ um den Vorsitzenden Klaus Schulte.