Annette Kerner ist als Vorsitzende der KAB St. Clemens bestätigt worden. Auch die Kassiererinnen Gabi Sandels und Hilde Krüger wurden auf der Generalversammlung im Pfarrzentrum wiedergewählt, ebenso Schriftführerin Doris Peters.

In der Gemeinde St. Clemens gebe es drei selbstständige Gruppen, erläuterte Annette Kerner in ihrem Jahresrückblick. Es habe sich inzwischen eine intensive Zusammenarbeit zwischen der KAB St. Clemens, St. Marien und St. Sebastian, ohne dass dazu Beschlüsse gefasst worden seien. So würden die Angebote insgesamt besser angenommen. Deshalb freute sich die Vorsitzende, dass beide Gruppen mit einer Abordnung zu der Versammlung gekommen waren. Die Vorsitzende berichtete weiter, dass acht neue Mitglieder in die KAB eingetreten seien.

Das nächste Treffen, zu dem die KAB St. Clemens einlädt, ist die Feier einer Tischeucharistie mit Pfarrer Mike Netzler am Dienstag, 5. Februar, um 9.30 Uhr im Pfarrzentrum. Anschließend ist ein gemeinsames Frühstück vorgesehen.