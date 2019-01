„So geht man nicht mit Kunden um.“ Nur eine von mehreren Meinungen, die am Dienstag im Emmerbach-Treff in Hiltrup-Ost zu hören waren. Ihnen war eines gemeinsam: Die Menschen sind enttäuscht. Und zwar darüber, dass die Sparkasse Münsterland-Ost zum Jahreswechsel in Hiltrup-Ost nicht mehr vertreten ist. Das Geldinstitut hatte die Entscheidung bereits im Herbst 2016 getroffen – und die Kunden informiert.

Offenbar sei die Situation vor Ort bei der Entscheidung nicht berücksichtigt worden, dass in dem Ortsteil mehr als 60 Prozent der dort lebenden Menschen über 65 Jahre alt sei. Da gebe es bei vielen auch aufgrund des Alters eine gewisse Skepsis, über Gelddinge am Telefon zu sprechen oder sie online zu erledigen, sagte ein Kunde. Andere erinnerten daran, dass sie schon über mehrere Jahrzehnte dem Institut vertraut hätten. Eine Frau kündigte an, sie würde trotzdem die Bank sofort wechseln, wenn sich ein anderes Institut vor Ort niederließe.

Sparkassen-Geschäftsbereichsleiterin Simone Goertz zeigte Verständnis für die „Sorgen und Ängste“ der Kunden. Sie und ihre Kollegen seien gekommen, um Alternativen aufzuzeigen, etwa durch telefonische Betreuung durch das Service-Center. Dessen Leiter Jan-Philipp Berger hatte zuvor in einem „Werbeblock“ die Angebote des Geldinstituts in diesem Bereich erläutert.

Simone Goertz sicherte aber zu, die Bedenken und Anregungen noch einmal auf der Vor standsebene vorzutragen. „Ich kann allerdings nichts versprechen und will auch keine vielleicht falschen Erwartungen wecken“, betonte sie.

Ein Kunde fragte, ob kein regelmäßiger Service vor Ort an ein oder zwei Tagen in der Woche eingerichtet werden könne. Oder es Möglichkeiten gebe, einen Geld- oder anderen Automaten in einem Supermarkt oder anderen Einrichtungen aufzustellen.

Wieder andere beklagten die geringe Zahl der Parkplätze an der Geschäftsstelle an der Marktallee. Zudem gebe es dort im Servicebereich keine oder kaum Sitzmöglichkeiten, wenn man länger warten müsse.

Bezirksbürgermeister Joachim Schmidt dankte der Sparkasse, dass sie sich über haupt den Fragen gestellt ha ­be. Es sei „viel gewonnen“, wenn die Veranstaltung geholfen habe, die Beweggründe für den Rückzug noch einmal zu überdenken. Gerade die „besondere Situation“ in Hiltrup-Ost erfordere flexible Lösungen „im Interesse der Menschen“, mahnte Schmidt.