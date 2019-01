Wie nachhaltig ist die vielbeachtete Auftaktveranstaltung? Welche Aktionen erwachsen konkret aus der Bewerbung Münsters, 2021 Hauptstadt des fairen Handels zu werden? Wie geht es nun weiter?

Die Bewertung der Auftaktveranstaltung im Kulturbahnhof fällt durchaus ambivalent aus. Die Aktion, dem fairen Handel einen neuen und mächtigen Impuls zu verschaffen, kann sich mittlerweile einer großen Bekanntheit erfreuen. Doch von der Veranstaltung selbst sei vieles verpufft, sagen Akteure aus dem Stadtteil.

„Es sind zwar einige neue Ideen entstanden, aber es wurden keine Nägel mit Köpfen gemacht“, lautet das Urteil von Kritikern. Die Unzufriedenheit macht sich fest an der Rolle der Moderatoren wie auch an Planungsfehlern: „Es wurde keine Anwesenheitsliste geführt, und es wurden keine Interessengruppen gebildet.“ Dabei habe es in den vielen Gesprächen im sogenannten World-Café durchaus Ansatzpunkte gegeben, die es wert sein, weitergeführt zu werden, kritisieren Teilnehmer.

So kam beispielsweise die Idee auf, eine Woche des fairen Handels in Hiltrup ins Leben zu rufen. An dieser Aktion könnten sich Händler, Wirtschaftsbetriebe und auch kulturelle Einrichtungen beteiligen. „Eine Woche des fairen Handels in Hiltrup könnte für die nötige Aufmerksamkeit sorgen“, sagt eine Teilnehmerin. Vor vielen Jahren hat Hiltrup gute Erfahrungen mit einer Kulturwoche gemacht. Die Aktion war wie eine Initialzündung.

Eine Idee in der Raum zu werfen, reiche nicht aus. Man müsse konkret werden. „Wie können wir was machen? Wie bieten wir mal etwas an?“

Die Steuerungsgruppe für die Bewerbung zur Hauptstadt des fairen Handels werde sicher einige Aktionen in Hiltrup starten, kündigt Dieter Tüns (Bezirksverwaltung) an. Es solle ein Produktkatalog fair gehandelter Warten erstellt werden. Stadtteilmanager Linus Weistropp fordert, die Hemmschwelle nicht zu hoch zu setzen. Es seien viele kleine Dinge, die getan werden könnten.