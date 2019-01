60 Jahre UNICEF – das Kinderhilfswerk freut sich über ein besonderes Geschenk zum runden Geburtstag: Das Salonorchester Jalousie führt mit sieben Musikern und der Sängerin Henrike Jacob am Freitag (1. Februar) um 19.30 Uhr ein besonderes Konzert im Kulturbahnhof Hiltrup auf.

Unter dem Titel „Ein Himmel voller Geigen“ wollen die Musiker unter der Leitung von Werner Raabe die Arbeit von UNICEF würdigen. Der Kulturbahnhof unterstützt zum zweiten Mal ein Benefizkonzert zugunsten des Hilfswerks.

Alle Musiker sind Mitglieder des Sinfonieorchesters Münster und werden für ihre Klänge von den Zuhörern immer wieder gefeiert. „Beim Benefizkonzert wollen wir als Salonorchester das Publikum mitnehmen auf eine Reise durch Wiener Kaffeehäuser und Berliner Salons“, kündigt Werner Raabe an. Die süß-melancholischen Klänge scheinen direkt von dort zu stammen; so amüsant und galant klingen die Bearbeitungen von Strauß-Walzern oder Evergreens aus den „Goldenen Zwanzigern“. Im Kulturbahnhof werden Violinen, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, Klavier und der Gesang von Henrike Jacob zu hören sein.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag (18. Januar). Tickets gibt es für 18 Euro (ermäßigt 16 Euro) in der Stadtteilbücherei St. Clemens, Hohe Geest 1 a. Ein kleines Kontingent ist auch im UNICEF-Büro an der Marientalstraße 9 im Kreuzviertel vorrätig.