Ab sofort sind Anmeldungen für das Frühlingsfest möglich. Dem Hiltruper Traditionsfest hat der neue Vorstand des Wirtschaftsverbundes einige Neuerungen verpasst. So wird es erstmals eine „Higa Open Air“ geben.

Die Veranstalter werden drei Themenbereiche ausweisen. Geplant sind eine Kunst- und Kulturmeile geben, eine kulinarische Meile und eben die „Higa Open Air“, auf der sich Unternehmen präsentieren können.

Die Idee, die alte „Hiltruper Gewerbeausstellung“ wieder zu beleben, treibt das Vorstandsteam um Sprecher Oliver Ahlers bereits seit längerem um. Auf dem Frühlingsfest soll es erstmals wieder eine Gewerbe- und Ausstellungsmesse geben, kündigt Ahlers an. „Mit Mitmach-Aktionen können die Unternehmen sich vorstellen und junge Leute für den Beruf begeistern.“ In nicht allzu weiter Ferne soll es auch eine „Higa“ in der Stadthalle geben, in der sie bis in die 1990er Jahre stattgefunden hat. „Wir wollen das Frühlingsfest als Startveranstaltung nutzen“, erläutert Philipp Büning.

Mit den drei Schwerpunkten möchte der Gewerbeverein die Attraktivität des Frühlingsfestes steigern und der Veranstaltung ein dringend notwendiges neues Image verpassen. Zuletzt habe der Charakter einer Kirmes und eines Trödelmarktes dominiert, sagen die Veranstalter selbstkritisch. Nun wolle man dem Frühlingsfest, das am 18./19. Mai gefeiert wird, einen frischen Anstrich und neuen Charakter geben. „Dazu brauchen wir die Unterstützer unserer Mitglieder und der Hiltruper Unternehmen“, werben sie.

Anmeldungen sind über die Homepage www.wvh-ev.de möglich. Als Ansprechpartner steht zudem Achim Schilling von Getränke Roth, ✆ 0 25 01/41 78, bereit.