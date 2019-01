Vielfalt der Milch kennenlernen

Premiere an der Marienschule in Hiltrup: Lassi, ein Joghurt-Getränk aus Indien, spanischer Milchreis und amerikanische Wraps stehen auf dem Speiseplan der Klasse 3a.

Das Besondere: Die Kinder bereiten das Essen selbst zu. „Für viele heute ein ungewöhnliches Erlebnis“, erzählt Marita Horstmann aus Füchtorf, eine von 14 Landfrauen, die die „Milchentdecker-Tour“ begleiten. Das Projekt ist Ende 2017 im NRW-Landwirtschaftsministerium entwickelt worden und wurde Anfang 2018 getestet. „Seit diesem Schuljahr sind wir mit einer mobilen Küche in den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen unterwegs.“ Ziel sei es, die Ernährungskompetenz bei Grundschüler am Beispiel des vielseitig einsetzbaren Lebensmittels Milch zu fördern und sie für eine Ernährung mit frischen Produkten zu begeistern.

„Die Kinder erfahren so, was in ihrem Essen enthalten ist“, betont Marita Horstmann. Die hauswirtschaftliche Fachkraft ist jedes Mal begeistert. „Die Schüler sind mit vollem Eifer dabei und lernen mit viel Freude, wie man frische Lebensmittel fachgerecht zubereitet“.

Eine weitere Erfahrung hat die Füchtorferin gemacht: Der Umgang mit einem Schälmesser ist vielen Kindern fremd.

Hinterher seien die Kinder „immer stolz“, was sie erreicht haben. Dabei gehe es nicht nur um das Ergebnis, sondern auch darum, in den Kleingruppen im Vorfeld abzustimmen, wer welche Arbeit übernimmt. Schnibbeln, mischen, würzen – viele kleine und große Aufgaben müssen erledigt werden.

Eine Gruppe hat Wraps gemacht. Einer der Schüler stellt kurz vor, wie das Gericht entstanden ist, dann folgen die „Lassi-“ und die Reisgruppe. Derweil sitzen die anderen Kindern in den gruppen und hören aufmerksam zu.

„Das zeigt, wie interessiert die Schüler an ihrer Ernährung sind“, freut sich Klassenlehrerin Doris Hellmann. Das Projekt passe gut als Baustein in das Schulprogramm „Gesunde Ernährung“. Im Unterricht sei Ernährung in vielen Facetten Thema. „Deshalb haben wir uns nicht auf diesen Tag speziell vorbereitet.“

Auch beim Essen warten die Kinder, bis jeder in der Gruppe etwas auf dem Teller hat. „Das gehört zu unserer Tischkultur“, sieht Marita Horstmann einen weiteren Lerneffekt. „Das ist leider längst nicht mehr selbstverständlich.“

Und dann werden mit großem Appetit die selbstzubereiteten Gerichte verspeist. . .

Für das laufende Schuljahr gibt es keine freien Plätze mehr. . . Interessierte Grundschule können sich per e-Mail bewerben: milchentdecker @milch-nrw.de.