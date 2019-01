Dass der 13.15-Uhr-Zug von Hiltrup in Richtung Hamm erst um 13.40 Uhr fährt, hat sich am Donnerstag schnell herumgesprochen. Eine junge Frau hatte dieses in ihrer App gesehen und laut gerufen. Die Wartenden waren offenbar dankbar – sie suchten schnell Unterschlupf in einem der benachbarten Cafés – wohl auch wegen der Kälte.

Eine Uhr gibt es auf Bahnsteig 1 nicht, ebenso wenig Informationen, welcher Zug wie pünktlich fährt. Seit einigen Wochen ist die Info-Säule auf Gleis 1 des Hiltruper Bahnhofs verschwunden. Und mit ihr die Uhr und das Informationsdisplay. Reisende in Richtung Hamm können sich jetzt nicht mehr über die Pünktlichkeit der Züge zu informieren.

Zudem ist die über die Info-Säule gegebene Möglichkeit, Kontakt mit der „3 S-Zentrale“ aufzunehmen, jetzt auch weg. Service, Sicherheit und Sauberkeit heißt das Konzept der Bahn, das auf vielen Bahnhöfen vorgehalten wird.

Außerdem gebe es seit einiger Zeit nur noch kaum verständliche Durchsagen, beklagen Reisende gegenüber unsere Zeitung. Eine Frage wird mit diesen Feststellungen verbunden: Ist das der neue Standard der Bahn für Bahnhöfe mit einem so großen Aufkommen an Passagieren?

Ein Sprecher der Bahn hat jetzt auf Nachfrage zur Situation des Bahnhofs in Hiltrup Stellung genommen.

Die Infosäule habe entfernt werden müssen, weil sie mutwillig beschädigt worden sei. „Wir mussten sie aufgrund der Vandalismusschäden aus Sicherheitsgründen demontieren lassen.“ Es sei nicht vorgesehen, sie in der bisherigen Form zu erneuern.

Derzeit sei „eine andere Technik“ in Vorbereitung. Dadurch werde nicht nur die Qualität der Ansagen verbessert, sondern auch weiterer Service garantiert, kündigte der Sprecher an. Zum Zeitraum machte er allerdings keine konkreten Aussagen. „Die Umsetzung soll noch in diesem Quartal erfolgen.“

Der Bahnsprecher wies in diesem Gesamtzusammenhang daraufhin, dass die Bahn allein in Nordrhein-Westfalen rund zwei Millionen Euro für Schäden aufwenden müsse, die durch Vandalismus verursacht würden. Die Zahl beziehe sich nach Angaben der Bahn auf das Jahr 2016. „Das Geld würden wir lieber woanders investieren.“