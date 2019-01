Und dann wurde es ganz still im TuS-Heim. Vergeblich hatten die Handballer der DJK Eintracht, die der TuS Hiltrup zum Public Viewing eingeladen hatte, auf WM-Bronze für die deutsche Handball-Nationalmannschaft gehofft. Nur mit einem Tor Unterschied – und das in allerletzter Sekunde – ging der dritte Platz im kleinen Finale aber an die Franzosen.

Zuversicht in der Pause

Dabei waren die vorwiegend E-Jugendlichen und ihre Eltern während der Pause beim Stand von 13:9 für Deutschland noch voller Hoffnung. Auf insgesamt fünf Bildschirmen und einer Leinwand konnten sie die packende Begegnung verfolgen. Auch im beheizten Außenbereich, der mit Deutschlandfahnen geschmückt war. Eventmanagerin Irina Thieme sorgte für Bratwürste und Brötchen.

Zulauf bei der DJK?

Trotz der knappen Niederlage habe sich die Nationalmannschaft insgesamt gut geschlagen, meinte Stefan Beermann und zeigte sich überzeugt, dass die Handballbegeisterung beim DJK-Nachwuchs noch nachhallen und der Verein davon profitieren wird. „Wir haben zwei gute E-Jugendmannschaften und sehr viele Minis, auf die wir aufbauen können“, so der E1-Jugend-Trainer vor dem Hintergrund, dass diese in Zukunft die derzeit verwaisten C- und B-Jugendmannschaften bilden können. Auch Sebastian Filusch hofft auf positive Effekte durch den von der Nationalmannschaft demonstrierten Teamgeist und das gezeigte Fairplay. „Diese Begeisterung wollen wir von der Weltmeisterschaft mitnehmen“, hofft der Jugendobmann, dass nach dem Sommer wieder eine weibliche E-Jugendmannschaft aufgestellt werden kann.

Die Trainingszeiten

► Die Trainingszeiten für die Jahrgänge 2007/8 sind freitags von 17 bis 18.30 Uhr, für die Jahrgänge 2009/10 mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr und für die Jüngeren ab Jahrgang 2011 donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr jeweils in der Turnhalle der Marienschule.