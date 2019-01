Zum 1. März ist das Ladenlokal an der Marktallee 42 neu vermietet. Ein kleiner Tipp für alle, die gerne wissen wollen, wer dort künftig anzutreffen ist: Ein Schild mit dem Schriftzug „Dessous & mehr“ ist innen bereits platziert worden. Das Geschäft „Dessous & mehr“ hat es vor einigen Jahren bereits in Hiltrup gegeben, ehe es nach Senden umzog. Nun also steht die Rückkehr bevor.

Und was passiert bis Ende Februar? Bleibt der Anblick auf Leerstand in bester Lage an der Marktallee? „Nein“, erklärt Stadtteilmanager Linus Weistropp, der sich erfreut darüber zeigt, zwei Akteure zusammenbringen zu können: Auf der einen Seite mit Bernd Berger den bisherigen Mieter des Ladenlokals und andererseits die Stadtteiloffensive und insbesondere die Kulturbühne.

Man kann es auch so formulieren: Der eine verfügt derzeit über den Raum, der auch dann nicht attraktiv wirkt, wie Bernd Berger sagt, „selbst wenn er übergangsweise leer steht“. Die anderen haben eine Idee, wie sie übergangsweise im Februar den Leerstand bespielen wollen – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

„Komm rein – spiel mit“, heiß es ab Montag (4. Februar). Die Kulturbühne Hiltrup zieht ein und lädt junge und ältere Spielefreunde zum Mitmachen ein. Täglich von 15 bis 17 Uhr können gemeinsam Brett- oder Kartenspiele ausprobiert werden. Es ist eine Idee, die von der Kulturbühne bereits länger gehegt wurde. „Nun passen wir die Umsetzung flexibel an die Jahreszeit an“, sagt Karl Franke. „Es werden einige Spiele-Klassiker und auch Neuerscheinungen bereit liegen“, ergänzt Annette Paßlick-Wabner. Bei der Umsetzung helfen ehrenamtliche Kräfte wie Agnes und Horst Hagemann und Marlies und Dieter Skoda mit.

„Nichts ist schlimmer für alle als der Leerstands eines Ladenlokals“, erklärt Stadtteilmanager Linus Weistropp. Die Möglichkeiten, so ein Ladenlokal zu nutzen, seien „schier unendlich“. Immer häufiger tauchen mittlerweile Pop-up Stores auf, die mit einem neuen Konzept an einem neuen Ort eine Geschäftsidee ausprobieren. So halten sie mit frischen Impulsen die Individualität eines Einkaufsstandort aufrecht.

Bernd Berger wird sich unterdessen in Hiltrup künftig auf seinen Standort am Osttor 57 konzentrieren und sich dabei den Herausforderungen des Einzelhandelsstandortes in Hiltrup-Ost stellen: „Wir prüfen derzeit, ob wir in unserem Schuhgeschäft einen Bankomat aufstellen können“, erzählt er.