Zwei Monate lang sind dort 13 leicht und frisch wirkende Aquarell- sowie drei Acryl-Werke mit leuchtend-kräftigen Farben zu sehen. Zum zweiten Mal verwandelt sich der Empfangsbereich des Marienheims auf Initiative von Sabine Makein-Kirchner (Sozialer Dienst) in eine kleine Kunstgalerie. „Ich freue mich, dass ich hier ausstellen darf, und hoffe, dass die Bilder ihnen Freude machen und der Schlüssel zu einem Schatzkästchen sind“, sagte Heike Wienberg im Beisein der Bewohner bei der Eröffnungsfeier, bei der Elmar Witthaut (Klavier) und Inge Berger (Mandoline) für musikalische Unterhaltung sorgten.

Ganz bewusst, so Wienberg, habe sie aus ihrem großen Fundus für die Ausstellung Bilder ausgewählt, mit denen nicht nur sie beeindruckende Erlebnisse verbinde. „Auch bei den Bewohnern lösen die Motive vielleicht Erinnerungen an glückliche Momente und schöne Tage aus: an einen Waldspaziergang, an Urlaub am Meer, den heimischen Garten oder den Zoobesuch mit den Enkeln.“ Dass dies gelingt, davon zeigte sich Sabine Makein-Kirchner überzeugt und zitierte Picasso: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“.