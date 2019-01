In der Klinik für Neurologie steht ab sofort die sogenannte „mechanische Thrombektomie“ rund um die Uhr zur Verfügung. Dieses Verfahren ergänzt die Versorgung des akuten Schlaganfalls, die bereits seit mehr als einem Jahrzehnt im Hiltruper Krankenhaus in einer zertifizierten Spezialeinheit, der so genannten „Stroke Unit“, auf höchstem Niveau erfolgt, heißt es in einer Mitteilung.

Bis Mitte der 1990er Jahre hatten die Mediziner nur wenige Möglichkeiten, um einen Schlaganfall effektiv zu behandeln, erläutert Dr. Wolfgang Kusch, Chefarzt der Klinik für Neurologie. Damals hieß neben bestmöglichem Management von Blutdruck und Komplikationen die Devise: abwarten und hoffen, dass sich das Gerinnsel von selbst auflöst. „Das war vom Zufall abhängig und daher quasi eine Art Glücksspiel“, sagt Privat-Dozent Dr. Thomas Allkemper , seit Oktober vergangenen Jahres neuer Chefarzt des Instituts für Radiologie im Herz-Jesu-Krankenhaus.

Erst seit Etablierung der medikamentösen Lyse-Therapie steht standardmäßig ein Verfahren zur Verfügung, mit dem sich verstopfte Gefäße wieder öffnen lassen. Aber auch diese Therapie hat Einschränkungen: Zum einen ist die Zeit relativ begrenzt, in der die Erfolge der Therapie gegenüber potenziellen Nebenwirkungen überwiegen. Zum anderen kann je nach Größe oder Länge des Gerinnsels ein Verschluss bestehen bleiben.

In letzter Zeit hat eine neue Behandlungsmethode daher ihren Siegeszug begonnen: die mechanische Thrombektomie, eine Art Operation, bei der Neuro-Radiologen unter Röntgenkontrolle einen dünnen Mikrokatheter über die Leistenarterie bis zum verstopften Gefäß vorschieben. Dann wird das Gerinnsel herausgezogen oder herausgesaugt. Mehrere hochrangige Studien haben die Wirksamkeit der mechanischen Thrombektomie nachgewiesen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Verfahren jetzt im Herz-Jesu-Krankenhaus etabliert haben“, sagt Geschäftsführer Berthold Mathias. Das Hiltruper Krankenhaus, das seit Anfang 2018 dem Verbund der St. Franziskus-Stiftung Münster angehört, ist damit neben dem Uniklinikum erst die zweite Klinik in Münster, in der diese Therapie möglich ist – und das 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.

„Die mechanische Thrombektomie kommt vor allem Patienten zugute, die einen schweren Schlaganfall erleiden. Wir können Betroffenen unmittelbar helfen und ihnen möglicherweise ein schweres Schicksal in Form von lebenslangen Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit ersparen“, freut sich Facharzt Julio Antonio Viera Ibarra, der die Sektion Neuroradiologie im Herz-Jesu-Krankenhaus leitet.

Von einer Thrombektomie können Patienten in der Regel bis zu sechs, in speziellen Einzelfällen auch bis zu 24 Stunden nach dem Schlaganfall profitieren. „Die Forschung auf diesem Gebiet ist noch lange nicht abgeschlossen“, stellt Chefarzt Dr. Allkemper fest.