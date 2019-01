„Wir bestehen auf diese Konferenz“

Selten hat sich die Bezirksvertretung Hiltrup so verärgert über die Verwaltung gezeigt wie in der jüngsten Sitzung. Die zuständige Amt für Grünflächen und Umweltschutz lehnt eine Konferenz zum Hiltruper See offenkundig ab. Zum zweiten Mal wurden das Ansinnen an die Bezirksvertretung zurückverwiesen.

Das Pikante dabei: Nach übereinstimmenden Berichten kamen die Bedenken nicht von Seiten der politischen Fraktionen, sondern von der Verwaltung selbst. In einem Protokoll der Sitzung, das bislang allerdings bislang noch nicht im Rats­in­for­ma­tionssystem der Stadt Münster veröffentlicht wurde, soll davon die Rede sein, der Ausschuss betrachtet das Ansinnen mit Skepsis.

Georg Berding , der Fraktionschef der CDU in der Bezirksvertretung, äußerte folglich Zweifel am Protokoll. Sowohl die beiden Ratsmitglieder Carsten Peters (Grüne) als auch Stefan Leschniok (CDU) berichteten, Bedenken seien ausschließlich von der Verwaltung geäußert worden. Leschniok mahnte, dass das Primat der Politik unbedingt beachtet werden müsse.

Auch eine schriftliche Stellungnahme des Amtes, die durch den Leiter der Bezirksverwaltung Hiltrup, Dieter Tüns, verlesen wurde, war am Ende nicht geeignet, den Unmut der Politik zu besänftigen. „Es ist fast schon unverschämt, uns so abzuspeisen“, stellte Berding fest.

So stand sinngemäß in dem Antwortschreiben, dass aus dem Antrag nicht erkennbar werde, was alles bei einer Konferenz zum Hiltruper See besprochen werden solle. Das Amt selbst habe auch keine Kapazitäten, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Die Vorbereitung müsse folglich durch eine externe Firma, was Kosten in Kosten von 2000 bis 20 000 Euro nach sich ziehen könne.

„Wir sollten der Verwaltung mitteilen, dass wir damit nicht zufrieden sind“, schaltete sich Ulrich Eckervogt (FDP) in die Debatte ein. „Wir bestehen darauf, dass eine Konferenz durchgeführt wird.

Bezirksbürgermeister Joachim Schmidt (CDU) bot an , seinerseits zu einer Veranstaltung einzuladen, um mit allen Beteiligten über den Hiltruper See zu sprechen. Wie eine Nachfrage unserer Zeitung ergab, hat er bis zum gestrigen Mittwoch dazu noch keine Antwort erhalten.

Eine Konferenz über den Hiltruper See soll nach dem Vorbild mehrerer Aasee-Konferenzen in Münster alle Beteiligten und Anwohner an einen Tisch bringen. Die vielfältigen Probleme des Gewässers (Stichworte: Blaualgen, Wasserstand, Wasserpest), aber auch des Umfeldes (Vermüllung) sollen nach Ansicht der Politik auf den Tisch.

Offenbar gibt es auch Missverständnisse in der Debatte: Die Veranstaltung diene nicht dazu, die noch immer nicht erfolgte Verlängerung des Pachtvertrages für den Hiltruper Segelclub unter Dach und Fach zu bringen. Die Themen seien weiter gesteckt. Der Vorsitzende des Segelclubs, Martin Wurzer-Berger, sagte gegenüber unserer Zeitung, man müsse sich grundsätzlich Gedenken über die Zukunft des Sees machen. Soll er weiterhin als Naherholungsgebiet dienen sein oder werde der See eines Tages verlanden. Der niedrige Wasserpegel bereite ihm Sorgen, sagt der Vorsitzende des Segelclubs.