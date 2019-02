Echte Preußen stehen zu ihrem Verein und zeigen es selbstverständlich auch. Daniel Abraham , in Fan-Kreisen nur „Abi“ genannt, trägt den Adler seit Jahrzehnten im Herzen und neuerdings auch auf der Kühlerhaube seines nagelneuen Renaults .

Nicht der Preußen-Adler allein ist die Besonderheit. Preußen-Adler auf Autos gibt es zuhauf. Bei ihm ist es die Größe, die der dargestellte stolze Adler aufweist. Mehr als 60 Zentimeter groß sind die Adlerschwingen. Damit stellt der Adler sogar alle Spieler aus der ersten Mannschaft in den Schatten, von denen einige ebenfalls „15 bis 20 Zentimeter“ große Adler, wie „Abi“ Abraham schätzt, auf der Motorhaube ihrer Autos zeigen. Marc Schneider von der Autowelt Hartmann am Kaiserbusch kann sich ebenfalls nicht erinnern, eine Folie mit einem so großen Preußen-Adler auf einem Auto gesehen zu haben.

Die Idee, das neue Auto Preußen-like zu gestalten, kam am Rande eines Heimspiels. Fortan war für den 43-jährigen „Abi“ Abraham klar: „Mein neues Auto wird den Adler auf der Motorhaube haben.“ Damit der auch gut zur Geltung kommt, musste es ein Auto mit weißer Lackierung sein. Abraham gibt zu, dass er sich zu diesem Schritt erst durchringen musste. Bei der Fahrzeugübergabe zeigte sich der eingefleischte Preußen-Fan und Familienvater aus Nordhorn total beeindruckt. .„Ich bin echt geflasht“, meint er nur.

Marco Döbrich und Marc Schneider versuchten, ihm sogleich die nächste Idee schmackhaft zu machen. Was er von Felgen in den Preußen-Farben halte? „Das würden wir auch für dich machen.“ Der stolze Adler-Träger zeigte sich gar nicht mal abgeneigt.

Details werden vermutlich bei einem der nächsten Heimspiele des Drittligisten besprochen.