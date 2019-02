Die CDU-Ratsmitglieder Astrid Bühl und Stefan Leschniok wollen nicht länger auf eine ausreichende Zahl an Park-and-Ride-Plätzen am Bahnhof Hiltrup warten. Obwohl ein entsprechender Antrag schon im März 2018 im Rathaus beschlossen worden ist, hat sich bisher nichts Erkennbares getan, heißt es in einer Mitteilung der beiden Ratsmitglieder.

Deshalb haben die beiden Hiltruper Kommunalpolitiker jetzt Robin Denstorff geschrieben und den Stadtbaurat nach dem Stand der Dinge gefragt. Auch zusätzliche Stellplätze für Fahrräder sollten bei der Planung berücksichtigt und Gespräche mit dem Zweckverband, der Bahn und den Grundstückseigentümern geführt werden.

Vom Bahnhof Hiltrup sind über den Rhein-Münsterland-Express und die Ems-Börde-Bahn der Hauptbahnhof und weitere Ziele benachbarter Wirtschaftsregionen gut erreichbar.

Der Bahnhofsumbau hat den Personennahverkehr auf der Schiene attraktiver gemacht. Nun gehe es der CDU um den einfacheren Wechsel von Auto oder Fahrrad in den Zug. Derzeit gebe es für Pendler oft erhebliche Schwierigkeiten, ihren Wagen am Bahnhof abzustellen.