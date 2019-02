Bei so vielen Sonnen muss einfach jedem das Herz aufgehen. Helles, freundliches Licht kann es an trüben Wintertagen gar nicht genug geben. Mit der Kraft der 45 Sonnen gehen die Hiltruper Narrenfreunde in die heiße Phase der Karnevalssession. Unterstützung bei der Gestaltung ihres Motivwagens haben sie sich bei Kunsterzieher Michael Rickert und seinen Schülern aus der EF-Stufe am KvG-Gymnasium geholt.

„Ich bin begeistert“, lobt Lothar Hitziger , der oberste Organisator des Karnevalsumzuges in Münster, auf dessen Kommando am Rosenmontag alles hört. Wenn er in der Jury für die Prämierung der besten Motivwagen und Fußgruppen säße, die Hiltruper Narrenfreunde hätten seine Stimme wohl sicher.

Monatelang hatten die Schüler sich als Wagenbauer betätigt. Aus Maschendraht haben sie Gestelle geformt, diese mit Papier und Kleister immer weiter ausgeformt, so dass schließlich 45 Sonnen im Kunstkeller des KvG-Gymnasiums Gestalt annahmen.

Skulpturales Gestalten lautete die Aufgabe, die selbstverständlich benotet wurde. Die Sonnen erinnern an den Sommer 2018. Lang und warm war er. Mittlerweile ist er auch schon lange weg, könnte man meinen. Doch Kunsterzieher Rickert erinnert daran, dass das Wort „Heißzeit“ jüngst zum Wort des Jahres gekürt wurde. „Aktueller könnt ihr nicht sein“, ruft er den Narrenfreunden zu.

Es gibt herrlich nette Sonnen. Es gibt auch Sonnen, die eine Fratze ziehen. Denn es war nicht alles Gold, was im Sommer 2018 glänzte. Nicht nur die Landwirte können ein Lied davon singen. Auch daran erinnern die Schüler mit ihren gekonnten Arbeiten.

Zum zweiten Mal trägt die Kooperation zwischen den Narrenfreunden und den Kunstschülern Michael Rickerts Früchte. Im vergangenen Jahr hieß es: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Die Skulpturenausstellung wurde aufgespießt. Mit einem Preis für den drittbesten Motivwagen wurden die Narrenfreunde beim Rosenmontagszug damit belohnt.

„Am Rosenmontagszug holen wir uns den Preis.“ Stephan Harling erklärt, dass die Narrenfreunde dieses Mal auf Sieg spielen. Seinem ehemaligen Lehrer würde er ihn allein deshalb gönnen. weil die „Heißzeit“ mit ihren wundervollen Sonnen dessen letztes Kunstprojekt gewesen ist. Rickert hat seine 37 Jahre währende Schaffenszeit am KvG beendet.