Stark und gesund – so sollen Kinder aufwachsen. Um sie dabei zu unterstützen, beteiligt sich die Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup seit sieben Jahren am Gesundheitsprogramm Klasse 2000. Dieses Engagement ist jetzt mit dem Klasse 2000-Zertifikat ausgezeichnet worden. „Damit können wir jetzt auch nach außen dokumentieren, dass Gesundheitserziehung ein Schwerpunkt an unserer Schule ist“, hebt Schulleiterin Astrid Bühl hervor. Sie freue sich, dass alle Klassen und das Kollegium mit viel Spaß an diesem Projekt mitarbeiten.“

Die Grundschule beteiligt sich seit dem Schuljahr 2011/12 an dem Projekt. Aktuell erforschen alle neun Klassen mit der Symbolfigur Klaro, was sie selbst tun können, um sich wohlzufühlen.

Christiane Veddeler arbeitet als Gesundheitsförderin in dem Projekt. „Klasse 2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung in Grundschulen“, ordnet sie den Stellenwert ein. Sie eröffnet das jeweilige Thema mit einer Impulsstunde. „Zunächst geht es um Knochen und Muskeln, dann um die Nahrung, um Gefühle und den großen Bereich Glück und Werbung, wozu etwa auch Mobbing gehört“ skizziert sie die Inhalte von Klasse 1 bis 4. „Spielerisch erfahren die Kinder, wie wichtig es ist, gesund und lecker zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu entspannen, Probleme und Konflikte gewaltfrei zu lösen, Tabak und Alkohol kritisch zu beurteilen und auch bei Gruppendruck Nein sagen zu können“, erläutert sie die Philosophie. Schulleiterin Astrid Bühl ergänzt, dass Schulobstprogramm der EU, das Stichwort „Gesundes Frühstück“ oder die Schulgartenarbeit zum Profil der Schule gehörten.