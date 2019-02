Steffi Lüdge zieht nach Bayern

Haare schneiden und stylen ist Vertrauenssache. Über acht Jahre im eigenen Salon „Hair Art“ hat sich Steffi Lüdge einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Ihn gibt sie auf – wegen ihrer großen Liebe zum Landwirt Stephan Finkenzeller . Den lernte sie (wir berichteten) in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben.

Doch Stephan wohnt im 600 Kilometer entfernten Sielenbach-Raderstetten in Bayern. Anfangs fuhr Steffi Lüdge jedes vierte Wochenende, wie sie beruflich Zeit hatte, rauf und runter: „Pro Fahrt 600 verdammt lange Kilometer“, sagt sie im Gespräch. Auch wenn die beiden zwischen den Treffen telefonierten und schrieben – so konnte es nicht weiter gehen.

36-Jährige folgt ihrem Herzen

Die 36-jährige Friseurmeisterin entschloss sich ganz ihrem Herzen zu folgen. Am 28. Februar (Altweiberfastnacht) gibt sie abends ihren Salon in die Hände ihrer bisherigen Mitarbeiterin Eva-Marietta Pelke aus Amelsbüren.

Nicht nur im Zusammenspiel von Schere, Kamm, Fön und Haar-Styling gilt für die beiden: „Wir verstehen uns blind und können uns gut aufeinander verlassen.“ Der Noch-Amelsbürenerin war es wichtig, „den Salon in guten Händen zu wissen“. So bleiben alle Arbeitsplätze erhalten.

„ Stephan und seine Kumpels reisen Mitte März an und helfen mir beim Umzug. Stephan und seine Kumpels reisen Mitte März an und helfen mir beim Umzug. “ Steffi Lüdge

„Stephan und seine Kumpels reisen Mitte März an und helfen mir beim Umzug“, freut sich Steffi Lüdge über die Hilfe. Zuvor will sich Lady Carneval Steffi II. der Session 2012/13 aber angemessen aus Amelsbüren und Münster verabschieden. „Stephan und ich haben verschiedene Einladungen bekommen, Karneval zu feiern. Auf jeden Fall werden wir uns die Umzüge in Amelsbüren am 3. und in Münster am 4. März ansehen.“

Witziger Zufall: Die langjährige Trainerin der Emmerbachflotte und Stylistin vieler heimischer Karnevalisten kam im Karneval 2010 in Amelsbüren an und zieht jetzt im Karneval 2019 wieder weg. Als Erinnerung an Amelsbüren nimmt sie all ihre Möbel mit. „Die kommen in die Gästewohnung.“

Umbauarbeiten auf dem Hof geplant

Auf dem Hof ihres Freundes Stephan in Bayern hat Steffi einiges vor: „Wir planen einige Umbauarbeiten. Ich werde mir auf dem Hof einen kleinen Friseursalon einrichten.“ Kunden gibt es schon. „Freunde von Stephan haben sich seit dem Sommer ihre Haare wachsen lassen und sagten, dass sie sich diese erst abschneiden ließen, wenn ich runter nach Bayern ziehe. Da habe ich schon mal einiges zu tun!“

Vollblut-Bauer Stephan (40) aus Schwaben zeigte Steffi seinen Hof und sein Leben während der Hofwoche. Jetzt zieht es die 36-Jährige nach Bayern. Foto: MG RTL D

Und was ist mit Heiraten? „Ich schließe bei uns nie irgendetwas aus“, antwortet Steffi diplomatisch. Ihr Stephan hat auf seinem 95 Hektar großen Betrieb sogar eine hofeigene Kapelle im Angebot.

Wiedersehen auf RTL an Ostermontag

Und das Umfeld? Kein Problem! Auch Steffis französische Bracke „da Vinci“ versteht sich sehr gut mit Stephans Hannoverschen Schweißhund „Stasi“. Und auch mit Stephans Mutter läuft es rund: „Sie muss mir nur noch einige Tricks beibringen, sie kocht einfach so gut“, schwärmt sie, „vor allem ihre selbst gemachten Knödel.“

„Wir haben guten Kontakt mit den anderen Bauern“, sagt Steffi Lüdge. Ein Wiedersehen mit ihnen gibt es am Ostermontag auf RTL. „Gut möglich, dass RTL meinem Umzug mit Kameras begleiten wird“, sagt die Friseurmeisterin, die auch in Amelsbüren viele Fans hat.

Während des Zeitungsinterviews kommen Kunden scheinbar einfach so in den Salon an der Davertstraße, um sich von ihr zu verabschieden. Eine Frau hat Tränen in den Augen. „Das rührt mich wirklich sehr“, sagt Steffi und nimmt sie herzlich in ihre Arme.