Am Sonntag (17. Februar) gastiert das Krokodiltheater in der Stadthalle Hiltrup mit dem Stück „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“. Los geht es um 15.30 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Karten gibt es nur noch an der Tageskasse für vier Euro. Zum Inhalt: Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es: Platsch! und etwas rundes, braunes landete direkt auf seinem Kopf. „So eine Gemeinheit!“, rief der kleine Maulwurf – aber kurzsichtig, wie er war, konnte er niemanden mehr entdecken. Und so beginnt eine turbulente Suche nach dem Schuldigen. Das Stück basiert auf dem beliebten Bilderbuch von Wolf Erlbruch und empfiehlt sich für Kinder ab vier Jahren.