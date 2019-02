Keinem Ortsteil Hiltrups stehen in den nächsten Jahren so viele Veränderungen bevor wie dem Osten. Einen ersten Überblick über die Herausforderungen und Chancen der Zukunft verschaffte sich der SPD-Ortsverein gemeinsam mit seinen Gästen im Clubhaus des TuS Hiltrup .

Den Status als ältester Ortsteil Münsters wird Hiltrup-Ost wohl nicht mehr lange behalten: bis zum Jahre 2030 könnte die Bevölkerungszahl des Ortsteils durch einige neue Baugebiete von aktuell gut 6000 auf über 10 000 Bürgerinnen und Bürger ansteigen. Daraus ergeben sich einige Herausforderungen, was zum Beispiel den Verkehr angeht, aber auch große Chancen für die Entwicklung des Ortsteils.

Gemeinsam mit Quartiersentwicklerin Yvonne von Kegler, Vertretern des Wirtschaftsverbundes und des TuS Hiltrups, sowie den SPD-Parteimitgliedern verschafften sich die Sozialdemokraten einen Überblick über die Lage des Hiltruper Ostens. Für die Fußballabteilung des TuS steht schon fest: bei einem solchen Bevölkerungszuwachs benötigt der Verein mindestens einen neuen Fußballplatz mit Flutlichtanlage und ein Gesundheitszentrum für alle Generationen.

Gedanken machten sich die Teilnehmer der Ideenwerkstatt auch über das schon jetzt erhöhte Verkehrsaufkommen. Wie kann ein Verkehrsinfarkt verhindert werden, wenn immer mehr Menschen besonders in der „Rush Hour“ über den Osttor fahren? „Wir sprechen heute über die Gesamtsituation von Hiltrup-Ost. Daraus werden wir die wichtigsten Themen sammeln und uns stärker mit ihnen beschäftigen. Jetzt ist die richtige Zeit, die Herausforderungen frühzeitig anzupacken“, erklärte Hermann Geusendam-Wode, der Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bezirksvertretung. Die Sozialdemokraten kündigten bereits weitere, dann auch öffentliche Veranstaltungen zur Zukunft des Ortsteils an.