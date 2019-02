Da hatte die Sonne doch ein wenig geschwächelt. . . Die Kälte war die Ursache dafür, dass sich eine Wand des Wagens der Karnevalsgesellschaft Hiltrup (KGH) einfach verabschiedet hatte. Nun fing die Arbeit auf dieser Seite wieder von vorne an.

Die anderen Seiten des 18 Meter langen Wagens sind fast fertig. Seit dem vergangenen Sommer werkeln die Aktiven an dem Projekt. Auf der fast fertigen Seite lacht die Sonne zwischen Schönwetterwölkchen, etwas erhaben in 3-D-Effekt. Darunter der Luxusliner, der das tiefblaue Meer durchpflügt.

Auch die Zuschauer bei den Karnevalszügen werden mit Freuden das Motto „Traumschiff Hiltrup“ verfolgen, das Kapitän Roberto Balderi mit seinen Schiffsoffizieren durch die närrischen Tage führen wird.

„Wir haben jedes Jahr unsere Klausurtagung in Willingen“, sagt KGH-Präsident Angelo Balderi, der gemeinsam mit den Senatoren entscheidet, welches Motto die kommende Session bestimmen wird. Inzwischen sind die KGH’ler Profis bei der Gestaltung des Gesellschaftswagens geworden. Roberto Balderi und Timo Große-Wächter haben bei dem bekannten Wagenbauer Jacques Tilly ein Seminar besucht. Am Samstag ist Wagentaufe gewesen. Dabei haben die Aktiven bei Gegrilltem und Getränken das Gefährt begutachtet. In der Halle auf dem Hof Buddenbäumer, die sie nach dem Umzug südlich von Ottmarsbocholt mieten konnten. „Nun können wir auch nach Feierabend in die Halle“, sieht Fabian Möller vom Elferrat den Vorteil der örtlichen Nähe. Am nächsten Donnerstag wird nun der Wagen beladen, mit Bonbons und einigen Giveaways, um dann wohl präpariert an den Karnevalszügen teilnehmen zu können.

Allerdings nur an den großen, denn der Mottowagen ist in den kleinen Straßen mancher Vororte zu lang. Dann helfen der Senatoren- und der so genannte Kinderwagen. Natürlich sind auch die „Hillies“, die Hiltruper Tanzgarde dabei.

Los geht es bei den Umzügen in Hiltrup, Wolbeck, Amelsbüren und am Rosenmontag in Münster. Ein wahres Mammutprogramm für den Karnevalsverein.