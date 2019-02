Das Partnerschaftskomitee Hiltrup-Beaugency besteht in diesem Jahr 45 Jahre lang. Zu Pfingsten haben sich 19 Gäste aus der Partnerstadt an der Loire angesagt. Auch ein Jugendaustausch ist für den Sommer geplant.

Seit gut einem Jahr leitet Andrea Michalski das Partnerschaftskomitee. Ein besonderes Anliegen ist der Lehrerin, die am Schiller-Gymnasium in Münster unterrichtet, der Jugendaustausch. Er wurde erfolgreich wiederbelebt, nachdem er in einem Jahr sogar abgesagt werden musste. Es waren einfach zu wenig Interessenten vorhanden.

„Mittlerweile gibt es wieder einen harten Kern“, sagt Michalski. Im vergangenen Jahre war das Partnerschaftskomitee mit zehn Jugendlichen nach Beau­gen­cy gefahren. Seit einigen Jahren findet der Jugendaustausch nicht mehr im Frühjahr statt. Die Franzosen kennen die Frühjahrsferien, die Deutschen ihre Osterferien – zeitliche Überschneidungen gibt es kaum. Daher ist man auf die Sommerferien ausgewichen. In diesem Jahr findet die Reise in der zweiten Ferienwoche vom 21. bis 28. Juli statt.

19 Gäste werden vom 7. bis 11. Juni über die Pfingsttage erwartet. Intern wird von „den Freunden“ gesprochen. Denn es sind über die Jahrzehnte echte Freundschaften entstanden, wie Vorstandsmitglied Reinhild Engelmann berichtet. Besonders deutlich werde das beim gemeinsamen Abendessen, zu dem am Pfingstsamstag eingeladen werde. Dann würden mehr als 70 Gäste erwartet. Hiltruper, die jahrzehntelang die Städtepartnerschaft aktiv mitgetragen hätten, wurden dann kommen.

Auf beiden Seiten gibt es mittlerweile viele, die aus Altersgründen nicht mehr die Reisestrapazen von zehn bis zwölf Stunden auf sich nehmen wollten. Engelmann räumt allerdings auch ein, dass dem Partnerschaftskomitee „eine ganze Generation“ fehle. Deshalb sei die Jugendarbeit von großer Bedeutung.

Die Städtepartnerschaft Hiltrup-Beaugency ist in Münster das, was man gerne ein Alleinstellungsmerkmal nennt: Außer Hiltrup kann kein anderer Stadtteil eine derartige Partnerschaft vorweisen. „Wir sprechen so oft von Europa“, sagt Bezirksbürgermeister Schmidt, „das hier ist gelebtes Europa.“