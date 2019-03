Dino-Show und Schlager-Nacht

Exakt 63 838 Besucher wurden im vergangenen Jahr in der Stadthalle Hiltrup gezählt. Das sind geringfügig weniger als im Vorjahr. Dafür stiegen die Nettoeinnahmen auf 163 410 Euro, was immerhin der zweithöchste Wert der vergangenen fünf Jahre ist.

Auffällig ist weiterhin die niedrige Anzahl an Kabarett-, Theater und Konzertveranstaltungen (insgesamt 9). Auf gleichbleibendem Niveau ist die Zahl der Kinderveranstaltungen (16) sowie der Schulveranstaltungen (17) wie etwa Abschlussfeiern und ähnliches. Leicht angezogen hat das Segment der Ausstellungen, Messen und Märkte von 21 auf 26. Spürbar gesunken ist die Anzahl der – zumeist internationalen – Familienfeiern von 36 auf 24.

Bei den 613 Veranstaltungen in der Stadthalle kamen die meisten Mieter oder Nutzer aus dem Stadtbezirk (294). Lediglich 130 Veranstaltungen fanden in der Regie örtlicher Vereine statt. Der Abwärtstrend der vergangenen Jahre hält an. Die Zahl der Nutzer aus Münster (119) ist wieder leicht angestiegen, nachdem sie sich im Jahr 2016 nahezu halbiert hatte. Zugleich wurden 200 auswärtige Mieter gezählt.

Für das laufende Jahr bewirbt die Stadthalle Hiltrup auf ihrer Homepage eine auffällig große Anzahl an Publikumsveranstaltungen. Sie reichen vom Konzert in russischer Sprache bis zum 1. Hundesymposium Münsters (16./17. November).

Zum festen Repertoire zählen die Schallplattenbörse (26. Mai), das Starfire Tattoo Wochenende (2.-4. August), der Hip Hop Contest (6. April) sowie das Tofte Seegers Schwofturnier (16. März). Der Männergesangverein Hiltrup 1848 lädt am 31. März zum Frühlingskonzert und am 11. Juli zu „Hiltrup singt im Rudel“ ein. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr soll erneut ein Mitsingkonzert stattfinden, an dem alle teilnehmen können.

Der umstrittene Bestsellerautor Robert Betz hat sich am 3. Mai zu einer erneuten Lesung, nachdem er bereits im Vorjahr für ein volles Haus gesorgt hatte. In einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint, meint Betz: „Wir können wahren Halt und Sicherheit finden, wenn wir uns neuen Gedanken, Haltungen und Einstellungen öffnen.“

Als Publikumsmagnet dürfte sich die Schlager-Party erweisen. Am 25. Mai geben sich mit Jörg Bausch, Angelika Ewa Turo, Michael Wendler, Oliver Frank, Bianca Hill, Anna-Carina Woitschack und Norman Langen die wohl derzeit angesagtesten Künstlerinnen und Künstler des Popschlagers die berühmte Klinke förmlich in die Hand.

Für Kinder sind Theaterveranstaltungen wie „Mausekuss für Bären“ (17. März), „Die Fixies spielen Zirkus“ (am 30. März in russischer Sprache) sowie „Wolle und Sack“ am 7. April mit dem Musiktheater Lupe.

Die lebendige Dinosaurier-Show kommt am 1. und 2. Juni in die Stadthalle. Computergesteuerte Dino-Figuren und menschliche Darsteller in aufwendigen, bis zu 40 Kilo schweren Verkleidungen wollen anschaulich und lebendig 240 Millionen Jahre Dinosaurier-Geschichte auf der Erde vermitteln.