Zeitsprung zurück in die Sixties

Das Hiltruper Museum ist derzeit eine Großbaustelle. Man könnte auch sagen: Was ist hier nur für eine Unordnung ausgebrochen! Überall stehen unausgepackte Kartons herum wie nach einem Umzug. Und vieles von dem, was zum Inventar eines normalen Haushalts gehört, muss in der neuen Wohnung seinen Platz finden.

Der Aufbau der neuen Ausstellung im Museum gleicht dem Einrichten einer neuen Wohnung. Zehn mal zehn Meter stehen zur Verfügung, kahl sind die weißen Wänden, an denen vor einigen Wochen die großformatigen Schlaun-Ansichten von Erwin Löhr hingen.

In einer Ecke ist es bereits heimelig geworden. Die gute Stube, das beste Zimmer, ist bereits weitgehend eingerichtet. Das Wohnzimmer mit Teppich, Couch-Garnitur, Servierwagen und dem schmalen Sideboard vor einer Tapete, die es mit knalligen Farben und kreisrunden Mustern richtig in sich hat. Das alles versprüht den Charme der 1960er Jahre – und man gewinnt eine Ahnung, warum die Pril-Blümchen so populär waren.

Klar, heute würde sich so niemand mehr einrichten. Doch darum geht es nicht. Es geht um die Sixties, den damaligen Stil, die Moden und das damalige Lebensgefühl. Die Ausstellungsmacher wollen die 1960er Jahre zeigen und müssen dafür einen Zeitsprung von mindestens 50 Jah­ren bewerkstelligen. Das ist einerseits ein langer Zeitraum – andererseits kennen viele Besucher, die ins Museum kommen werden, diese Zeit aus eigener Anschauung.

Auch Rita Muschinski sowie ihre Mitstreiter Hedda Mazoschek, Christel Elkendorf sowie Brigitte Paesler haben die 1960er Jahre selbst erlebt und diskutieren lebhaft darüber, wie auf dem treppenartigen Beistellstich die Blumen korrekt zu arrangieren sind, welcher Blumentopf farblich und von der Größe passt – oder auch nicht.

Ein Vorlauf von einem Jahr war notwendig gewesen, um alles für die Ausstellung zusammenzutragen. Das Museum möchte mit dieser Schau an den Erfolg der großen 1950er-Jahre-Ausstellung anknüpfen, die vor einigen Jahren im Hiltruper Museum zu sehen war. Die Liebe zum Detail hatte sich bezahlt gemacht. „Das kenne ich“, war häufig bei den Besuchern zu hören. Oder: „Das haben wir früher auch gehabt.“

So wird es auch bei der künftigen Vorstellung sein, die bereits Formen annimmt. Die Möbel haben ihre Besonderheiten und ihren Pfiff. Der Buffetschrank aus lackiertem Holz verfügte über gerundete Ecken und Türen mit geschliffenem Glas. Um den Küchentisch nahm man gerne auf der praktischen Sitzecke Platz. Tupper-Dosen sind bereits Alltag. Auf einer leuchtend roten Dose, die in Form und Größe einer Nivea-Dose vergleichbar ist, ist der Schriftzug „Coca Cola“ zu entdecken. Was sich darin befindet? Es sind kreisrunde Untersetzer mit feschen Pin-Up-Girls.

Die allseits bekannten Mainzelmännchen haben ihren Platz im Kinderzimmer. „Im Internet sind 30 Euro für die Originalfiguren fällig“, weiß Rita Muschinski. Puppenhaus und Wiking-Autos gehörten in jedes Kinderzimmer. Spiele wie „Spitz pass auf“ oder „Fang den Hut“ sind nicht nur zum Anschauen da. Mehr als ein Jahr wird die Ausstellung zu sehen sein. Eröffnung ist am 17. März.