Die letzten Vorbereitungen für das große Frühjahrskonzert des Männergesangvereins darf man wirklich als besonders intensiv beschreiben. Notensatz für Notensatz wird den Liedern der letzte Schliff verpasst, teilt der MGV 1848 mit.

Dirigent Richard Homann fordert dabei die Sänger auf, bei den verbleibenden Proben die ausgewählten Stücke frisch und lebendig zu interpretieren. Schließlich soll das Konzert am 31. März mit dem Titel „ChOhrwürmer“ das Publikum wieder begeistern. „Wir singen nicht für uns, sondern für unser großartiges Publikum“, lautet an einem solchen Abend das Credo.

An dem Konzert wirken neben dem MGV und dem Frauenchor Chorisma die Gruppe „Die Swingersöhne“ mit A-capella op Platt sowie das Duo „Marimba & Piano“ mit Silke Büscherhoff und Daria Bergen sowie Christoph Wiedemann am Klavier mit.

Die Werbeplakate sind bereits im Ort zu sehen, und der Vorverkauf für das Konzert hat begonnen.

Eintrittskarten und Programme sind in den Vorverkaufsstellen wie dem Eiscafé Martini, bei „Duo schenken und wohnen“ sowie im Infopunkt (alle an der Marktallee), im Reisebüro Hülsmann an der Westfalenstraße und bei allen Sängern und Sängerinnen der Chöre im MGV erhältlich.