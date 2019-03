Das Hiltruper Museum zeigt am Sonntag erstmals seine Ausstellung über die 1960er Jahre. In den Museumsräumlichkeiten wurden mit viel Liebe zum Detail eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Kinderzimmer im Stil der Sixties eingerichtet. Die Ausstellung ist am Sonntag für die allgemeine Öffentlichkeit während der Öffnungszeiten von 15 bis 17 Uhr zu sehen.

Bei der Vernissage mit geladenen Gästen musizieren die Zwarties. Die Gruppe tritt in kleiner Besetzung auf und wird einige Lieder aus den 1960er Jahren spielen.

Neu gestaltet ist der Außenbereich vor der Alten Feuerwache. Die Pflasterarbeiten wurden rechtzeitig zur Eröffnung der neuen Ausstellung beendet.