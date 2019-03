Amüsantes, Außergewöhnliches und Überraschendes versprechen die „Swingersöhne“ bei ihrem Gastspiel am Sonntag (31. März) anlässlich des Frühjahrskonzertes des MGV 1848 Hiltrup.

Acht A-Kapella-Musiker bieten, wie sich das für waschechte Münsterländer gehört, plattdeutsche Texte, die vor Humor nur so sprühen. Liebe, Lust und Landwirtschaft sind die Attribute mit denen die Musiker gern ihre Musikrichtung beschreiben. Seit 2007 singen die Swingersöhne in, mit und über den Westfalen. Mit einem Augenzwinkern und dem Schalk im Nacken wollen sie ihr Publikum mitnehmen, unterhalten und ein bisschen glücklicher machen. Und dabei ist ihnen (fast) jedes Mittel recht.

Das „Duo Marimba Piano“ besteht aus der Marimbaphonistin Silke Büscherhoff und der Pianistin Daria Bergen . Sie spielen die größten Hits der Straße. Das energiegeladene Programm reicht von wilden Ragtime-Soli bis hin zu klassischen Arrangements. Im Jahr 2014 erzielte das Duo eine Top-10 Platzierung beim „11. Internationalen Straßenmusikfestival Baden-Württemberg“, einem der größten Straßenmusikfestivals Europas. Im Jahr 2011 konnte sich der Wirbelwind am Marimbaphon in der WDR-Sendung „Daheim Unterwegs“ den Titel der „Beste Straßenmusiker in NRW“ sichern.

Daria Bergen ist studierte Pianistin am Institut für Musik in Osnabrück in der Klasse von Prof. Joachim Rieke. Als Nebenfach studierte sie „Klassisches Schlagwerk“. Im Jahr 2011 führte sie ein Auslandssemester nach Lyon (Frankreich, Conservatoire de Lyon), wo sie unter anderem bei Julie Bressieux studierte. Ihren Hochschulabschluss machte die Pianistin im Jahr 2013.

Unter dem Motto „(Ch)Ohrwürmer“ kommen somit am Sonntag (31. März) ab 16 Uhr in der Stadthalle viele Stilrichtungen in einem Konzert zusammen und versprechen einen kurzweiligen Nachmittag. Restkarten für dieses Konzert gibt es ab sofort ausschließlich im Infopunkt.