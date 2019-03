„Wenn man es nicht richtig machen kann, soll man es lieber lassen.“ Zum kommenden Frühlingsfest wird es daher keine Higa geben, kündigt Oliver Ahlers vom Vorstand des Gewerbevereins an.

Geplant war eine Gewerbe- und Ausbildungsausstellung im Open Air-Format auf der Marktallee. „Die Firmen haben derzeit Aufträge satt, aber suchen händeringend Mitarbeiter“, weiß der Wirtschaftsverbund. Auf die Schnelle war daher eine Higa nicht auf die Beine zu stellen. 2020 soll ein neuer Anlauf unternommen werden. Interessierte Firmen sollten sich am besten bereits jetzt darauf vorbereiten, meint Heiko Golbs .

Am Hiltruper Frühlingsfest planen die Organisatoren einige Veränderungen und Verbesserungen im Vergleich zu den Vorjahren. „Mehr Qualität und mehr Hiltrup“, bringt Henrik Scheller das selbstgesteckte Ziel auf eine griffige Formel. „Und damit weniger Kirmescharakter“, so Heiko Golbs.

Fest eingeplant sind so genannte Meilen oder Areale, die jeweils einen thematischen Schwerpunkt bilden. Die Autohäuser beispielsweise präsentieren sich in diesem Jahr gebündelt. Sie sind nicht über die Marktallee verteilt. „Attraktiv und überschaubar“, lautet hier das Motto.

Hochwertig bestückt wird die kulinarische Meile, verspricht Vorstandsmitglied Philipp Büning. Gastronomen aus Hiltrup und Münsteraner empfangen ihre Gäste in stilvollen Pagodenzelten. In den Abendstunden wird es kleine musikalische Darbietungen geben.

Daneben ist lediglich eine große Bühne vorgesehen. Auf der Sparkassenbühne gibt es an beiden Festtagen (18./19. Mai) volles Programm. Am Samstagabend spielt die VIP Entertainment-Band. Vielversprechend klingt der Bereich Familie und Freizeit, in dem Vereine und Firmen Sportarten vorstellen. Für den Bereich „Kunst+Kultur“ werden noch Mitstreiter gesucht.